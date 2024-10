Nintendo eShop, Sconti di Halloween fino al 90%: ecco i migliori

Anche Nintendo eShop ha deciso di unirsi ai festeggiamenti di Halloween con tantissimi sconti dedicati ad alcuni dei migliori videogiochi di terze parti disponibili su Switch.

Le promozioni per i videogiochi su console Nintendo sono particolarmente rari, motivo per cui questi sconti hanno solitamente ancora più attrattiva: grazie ai nuovi Sconti di Halloween, potrete approfittare addirittura di promozioni fino al 90% su tantissimi titoli in catalogo.

Advertisement

La maggior parte dei titoli in offerta sono a tema horror o soprannaturale e legato all'occulto, ma non mancheranno anche eccezioni molto interessanti che vi permetteranno di aumentare il vostro catalogo senza dover spendere troppo (trovate gift card dedicate su Amazon).

Per venirvi incontro, abbiamo deciso di selezionare per voi i migliori giochi in offerta su Nintendo eShop:

Sconti di Halloween: migliori offerte su Nintendo eShop

Alien: Isolation a 14,99€ (anziché 19,99€)

a 14,99€ (anziché 19,99€) Among Us a 2,57€ (anziché 4,29€)

a 2,57€ (anziché 4,29€) BioShock Remastered a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Carrion a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Crypt of the Necrodancer: Switch Edition a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Cult of the Lamb a 12,49€ (anziché 24,99€)

a 12,49€ (anziché 24,99€) Devil May Cry 3 Special Edition a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Diablo III: Eternal Collection a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Disney Dreamlight Valley: Gold Edition a 41,99€ (anziché 69,99€)

a 41,99€ (anziché 69,99€) EA Sports FC 25: Ultimate Edition a 63,99€ (anziché 79,99€)

a 63,99€ (anziché 79,99€) Ghost Trick: Detective Fantasma a 14,99€ (anziché 29,99€)

a 14,99€ (anziché 29,99€) Hellblade: Senua's Sacrifice a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Inscryption a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Inside a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) LEGO Harry Potter Collection a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Life is Strange: True Colors a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) Limbo a 0,99€ (anziché 9,99€)

a 0,99€ (anziché 9,99€) Little Nightmares I & II Bundle a 14,99€ (anziché 49,99€)

a 14,99€ (anziché 49,99€) Nidhogg 2 a 6,74€ (anziché 14,99€)

a 6,74€ (anziché 14,99€) Outlast: Bundle of Terror a 3,74€ (anziché 24,99€)

a 3,74€ (anziché 24,99€) Persona 5 Royal a 23,99€ (anziché 59,99€)

a 23,99€ (anziché 59,99€) Resident Evil 4 a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) SEGA Mega Drive Classics a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Shin Megami Tensei V: Vengeance a 47,99€ (anziché 59,99€)

a 47,99€ (anziché 59,99€) Shovel Knight: Specter of Torment a 2,99€ (anziché 9,99€)

a 2,99€ (anziché 9,99€) Spiritfarer: Farewell Edition a 6,24€ (anziché 24,99€)

a 6,24€ (anziché 24,99€) Sword of the Necromancer a 1,49€ (anziché 14,99€)

a 1,49€ (anziché 14,99€) The Elder Scrolls V: Skyrim a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Thumper a 5,99€ (anziché 19,99€)

a 5,99€ (anziché 19,99€) Unicorn Overlord a 38,98€ (anziché 59,98€)

Nel momento in cui scriviamo questo articolo ci sono oltre 600 giochi e DLC in offerta: vi rimandiamo alla pagina ufficiale per ulteriori dettagli sulla promozione.

Ricordiamo che gli Sconti di Halloween dureranno fino al 3 novembre, ma potrebbero esserci alcune piccole eccezioni in base ai giochi disponibili: vi consigliamo di verificare manualmente le date in cui termineranno le offerte.