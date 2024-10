Sakurai chiude il suo canale con un toccante ricordo di Satoru Iwata

Qualche tempo fa, vi avevamo dato conto della volontà di Masahiro Sakurai di chiudere il suo canale YouTube, dove condivideva dietro le quinte sul suo lavoro e sul game design.

Tuttavia, il celebre volto di Smash ha ammesso di non poter chiudere il canale senza aver prima salutato doverosamente Satoru Iwata, il compianto presidente di Nintendo che è prematuramente scomparso nel 2015 a causa di una malattia.

Advertisement

Così, Sakurai ha dedicato a Iwata un appuntamento della sua rubrica "Grab Bag", condividendo retroscena e ricordi che lo legano all'amato dirigente della casa di Kyoto.

Ha raccontato di aver incontrato Iwata quando aveva affrontato un colloquio per entrare in HAL. E, in quell'occasione, Sakurai notò subito due cose (thanks, VGC): «scriveva davvero veloce sulla tastiera, questa cosa mi balzò subito all'occhio. L'altra fu il suo sorriso».

«Che stesse appuntando, ascoltando o anche solo parlando, aveva sempre il più spensierato dei sorrisi stampato sul viso. E non era forzato, era una vera espressione di gioia».

Sakurai ha anche ricordato altri episodi, come quando si è ritrovato a lavorare a quello che sarebbe diventato Smash Bros. per Nintendo 64, e di come Iwata si spendesse per aiutarlo a portare avanti i progetti:

«Iwata-san era impegnato a lavorare su altri progetti, in quel momento, ma fu così gentile da utilizzare alcuni suoi giorni liberi per aiutare me».

Potete vedere il video completo, sottotitolato in inglese, nel corpo di questa notizia – e siamo sicuri che il ricordo di Iwata, e del giorno in cui tutto il mondo ha appreso la notizia della sua scomparsa, vi innescherà più di una emozione.

«Era indubbiamente la persona che mi capiva meglio. Era pieno di pregi» ha chiuso Sakurai. «Un lavoratore instancabile, dedito a quello che faceva, e un uomo che ha cambiato l'industria dei videogiochi».