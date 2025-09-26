Il mondo videoludico si prepara a un cambio della guardia di un certo peso nella filiale americana di Nintendo.

Doug Bowser, presidente e direttore operativo di Nintendo of America dal 2019, ha annunciato il suo ritiro dai vertici aziendali, aprendo la strada a una nuova leadership che vedrà per la prima volta una donna alla guida della divisione statunitense.

La transizione, programmata per il 31 dicembre 2025, rappresenta un momento storico per l'azienda di Kyoto, che da decenni ha consolidato la sua presenza nel mercato nordamericano come uno dei pilastri fondamentali del gaming mondiale.

La storia professionale di Bowser con Nintendo affonda le radici in un'esperienza personale che molti appassionati potrebbero riconoscere come familiare.

"Una delle mie prime esperienze videoludiche è stata giocare alla versione arcade di Donkey Kong", ha dichiarato il dirigente uscente, sottolineando come quella passione giovanile si sia trasformata in un impegno professionale durato anni.

Durante il suo mandato, Bowser ha guidato l'azienda attraverso alcuni dei suoi periodi più floridi, supervisionando il lancio e il successo della Nintendo Switch e consolidando la presenza del brand nel mercato americano.

Il cognome di Bowser ha rappresentato una curiosa coincidenza che Nintendo non ha mai mancato di sfruttare dal punto di vista comunicativo, considerando l'omonimia con l'antagonista principale della serie Super Mario.

Questa particolare caratteristica ha contribuito a rendere la sua figura ancora più riconoscibile nel panorama videoludico internazionale.

Devon Pritchard, attuale vicepresidente esecutivo per ricavi, marketing ed esperienza del consumatore, rappresenta la scelta naturale per raccogliere l'eredità di Bowser.

Con diciannove anni di esperienza all'interno dell'azienda, Pritchard ha dimostrato competenze che l'hanno portata a essere riconosciuta come membro storico del team dirigenziale della divisione nordamericana.

La sua nomina non si limita alla presidenza: entrerà anche nel consiglio di amministrazione di Nintendo of America e assumerà il ruolo di dirigente esecutivo presso Nintendo Co. Ltd., la casa madre giapponese.

La manager ha espresso gratitudine per l'opportunità ricevuta, riconoscendo il lavoro del suo predecessore: "Doug è stato un mentore fantastico e non vedo l'ora di costruire sulle incredibili fondamenta che ha contribuito a stabilire".

La sua visione per il futuro punta a mantenere l'equilibrio tra l'innovazione e la tradizione che caratterizza Nintendo, con l'obiettivo di continuare a sorprendere i fan di lunga data mentre si lavora per attrarre nuovi giocatori nell'universo Nintendo.

Il cambio ai vertici di Nintendo of America si inserisce in una più ampia riorganizzazione che coinvolge anche figure di spicco della dirigenza internazionale del gruppo.

Satoru Shibata, ex presidente di Nintendo of Europe e attualmente dirigente esecutivo presso la sede centrale giapponese, assumerà il ruolo di CEO di Nintendo of America mantenendo parallelamente le sue responsabilità in Giappone.

Questa mossa strategica evidenzia l'intenzione dell'azienda di rafforzare i collegamenti tra le diverse divisioni regionali, creando una struttura di comando più integrata a livello globale.

La decisione di affiancare Shibata a Pritchard riflette l'approccio tipicamente giapponese di Nintendo nella gestione delle transizioni dirigenziali, privilegiando la continuità e la gradualità dei cambiamenti.

L'esperienza europea di Shibata, combinata con la profonda conoscenza del mercato americano di Pritchard, dovrebbe garantire una leadership equilibrata e consapevole delle specificità dei diversi mercati occidentali.

Il presidente di Nintendo Co. Ltd., Shuntaro Furukawa, ha reso omaggio al contributo di Bowser con parole che rispecchiano la filosofia aziendale di lunga data: "Durante il suo mandato, Doug ha dato numerosi contributi per portare sorrisi sui volti delle persone connesse a Nintendo".

La transizione programmata per la fine del 2025 offrirà tempo sufficiente per garantire una successione fluida, permettendo a Pritchard di prepararsi adeguatamente alle sfide che l'attendono in un mercato videoludico sempre più competitivo.

Con il lancio di nuove proprietà intellettuali e l'evoluzione costante delle piattaforme gaming, la nuova leadership dovrà navigare un panorama in continua trasformazione, mantenendo al contempo quella identità distintiva che ha reso Nintendo un marchio amato da generazioni di giocatori.