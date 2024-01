Rockstar e Remedy hanno già risolto la loro guerra legale

Rockstar Games e Remedy Entertainment si sono date guerra per quanto riguarda il marchio, la "R" che entrambe le aziende sfoggiano sopra ai loro prodotti, con una somiglianza che non è piaciuta a Rockstar.

La notizia era arrivata qualche giorno fa, creando un po' di scompiglio nella community perché nessuno si aspettava che potesse succedere.

I due loghi in questione presentano la lettera "R", anche se uno di essi reca la scritta "Remedy" e, come riportano le carte legali, la controversia è probabilmente dovuta a «un rischio di confusione da parte del pubblico».

Attualmente, entrambi i nuovi loghi di Remedy sono "in attesa di esame" negli Stati Uniti. La compagnia di Alan Wake e Max Payne aveva inizialmente rivelato il nuovo logo nell'aprile dello scorso anno, dopo un restyling di quello che è stato il marchio dei primi anni.

Tuttavia sembra che i problemi siano già stati risolti, e da un po' anche.

Remedy Entertainment ha infatti affermanto che non c'è "niente da vedere" riguardo alla controversia in questione con Take-Two Interactive.

Ai microfoni di VGC, Remedy ha spiegato che la causa legale è stata una discussione tra i team legali di Remedy e Rockstar che si è risolta interamente e "amichevolmente" alla fine dello scorso anno.

Il motivo per cui i documenti sono apparsi pochi giorni fa è strettamente burocratico:

«Sfortunatamente, il completamento ha richiesto un po’ più di tempo del previsto a causa della pianificazione delle vacanze. La registrazione legale è stata semplicemente una formalità iniziale e Remedy e Take-Two continuano a lavorare insieme in partnership.»

Sarebbe stato veramente strano vedere una nuova controversia nel settore per un motivo così frivolo, e per fortuna tutto si è risolto in maniera pacifica.

