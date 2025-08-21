Il ritorno della storica serie hack-and-slash di Team Ninja si preannuncia impegnativo per i giocatori PC, soprattutto sul fronte tecnico, visto che lato gameplay non dovreste avere problemi.

Ninja Gaiden 4 richiederà infatti 100 GB di spazio libero e l’uso obbligatorio di un SSD, condizione necessaria per garantire tempi di caricamento e prestazioni accettabili. La pagina Steam del gioco ha inoltre confermato l’impiego forzato della tecnologia di upscaling FSR di AMD, indispensabile persino sulle configurazioni più potenti.

Lo spazio richiesto potrebbe essere un ostacolo per molti utenti: 100 GB equivalgono a un quinto della capacità di un SSD da 500 GB, costringendo chi usa ancora dischi meccanici a passare a soluzioni più moderne.

La scelta di rendere l’SSD obbligatorio dimostra che il titolo è stato progettato pensando esclusivamente a questa tecnologia, oggi standard su console di nuova generazione.

La configurazione minima indicata comprende processori come Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3400G, con 16 GB di RAM e una GPU di fascia media come GeForce GTX 1060 6 GB o Radeon RX 590 8 GB. Con queste specifiche, il gioco punta a girare in 1080p a 30 fps, ma solo con FSR in modalità Low e impostazioni grafiche ridotte al minimo.

Un dettaglio significativo è l’obbligo di usare l’upscaling anche a queste impostazioni, segno che il motore grafico di Ninja Gaiden 4 è particolarmente esigente e punta a uno standard visivo elevato.

Per un’esperienza migliore, Team Ninja consiglia un Intel Core i5-10400 o un Ryzen 5 3600, sempre con 16 GB di RAM, abbinati a GeForce RTX 2060 Super o Radeon RX 5700XT. In questo caso si può giocare a 1080p e 60 fps, mantenendo l’FSR attivo e qualità grafica su livello medio.

Colpisce il fatto che entrambe le configurazioni fissino a 16 GB la memoria richiesta, senza differenze tra minima e consigliata: il peso delle prestazioni ricade quindi soprattutto su CPU e GPU. Mancano invece informazioni sui requisiti per il 4K o per le impostazioni Ultra, che si preannunciano molto più impegnativi vista l’esigenza di risorse già al livello base.

Il lancio di Ninja Gaiden 4 è fissato per il 21 ottobre su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Una data che segna non solo il ritorno di un’icona del genere action, ma anche una sfida importante per l’hardware dei giocatori, chiamati a spremere al massimo i propri sistemi.