Rise of the Ronin sguaina la katana e arriva su PC

Koei Tecmo e Team NINJA hanno finalmente svelato la data di uscita per la versione PC di Rise of the Ronin, action RPG open-world già disponibile su PS5.

Il gioco (che trovate su Amazon) sarà infatti disponibile su Steam dal 11 marzo 2025, al prezzo di 49.99 dollari.

Dopo il lancio iniziale su PlayStation 5, ora anche i giocatori PC potranno immergersi in questo avvincente mondo ambientato nel periodo Bakumatsu.

Come riportato anche da Gematsu, chi deciderà di acquistare Rise of the Ronin entro il 2 aprile riceverà alcuni contenuti esclusivi, inclusi nel pacchetto di pre-order della versione PlayStation 5, che comprendono:

Quattro stili di combattimento:Hayabusa-ryu per Katana

Hayabusa-ryu per Naginata

Nioh-ryu per Katana

Aisu Kage-ryu per Katana

Katana dell'Iga Ninja

Set di armature dell'Iga Ninja (completo di quattro pezzi)

La versione PC avrà inoltre supporto per risoluzione 8K, compatibilità con DirectX 12 Ultimate, supporto per monitor ultra-wide e super ultra-wide.

120 fps supportati e ray tracing per una qualità grafica avanzata.

Ma non solo: sono previsti anche audio 3D, controlli personalizzabili per tastiera e mouse, supporto AMD Fidelity FX Super Resolution, supporto NVIDIA DLSS e Reflex, supporto Intel XeSS e Menu UI con clic del mouse per una maggiore interazione.

Rise of the Ronin promette quindi di portare il suo carico di azione a mondo aperto anche su PC, sperando sia una conversione fatta a modo.

Nella nostra recensione originale del gioco vi abbiamo del resto spiegato che «il grande passo di portare il tipico gioco à la Nioh all'interno di un mondo aperto non ha funzionato. L'arretratezza strutturale, tecnica e grafica, assieme all'inesperienza di Team Ninja nel creare un mondo credibile e irrinunciabile per il giocatore, hanno ridotto Rise of the Ronin a essere soltanto un buon gioco, caduto in errori tipici che dopo tutti questi anni speravamo di non vedere mai più.»