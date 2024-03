Rise of the Ronin sarà "quasi" un Ghost of Tsushima 2

Il lancio di Rise of the Ronin, la prossima esclusiva PlayStation 5 di Team Ninja, è alle porte.

In uscita il 22 marzo 2024 (potete già prenotarlo su Amazon), il gioco sarà pubblicato da Sony Interactive Entertainment e promette di essere davvero niente male.

Vero anche che è stato da poco confermato che Rise of the Ronin avrà anche una modalità facile, per i meno pratici.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, il successo di Ghost of Tsushima ha incoraggiato gli sviluppatori del Team Ninja a creare il prossimo gioco open-world.

I paragoni tra i due giochi si sono moltiplicati da quando Rise of the Ronin è stato annunciato l'anno scorso, soprattutto a causa dell'ambientazione storica giapponese, dei combattimenti in terza persona a colpi di spada e della struttura open-world di entrambi.

Il regista Fumihiko Yasuda ha ora riconosciuto i collegamenti e ha persino citato la storia di vendetta di Sucker Punch come "riferimento".

«Ghost of Tsushima è stato uno dei giochi che abbiamo usato come riferimento», dice Yasuda in un'intervista ad Automaton.

«Mi sono sentito ispirato dal fatto che un gioco ambientato in Giappone fosse stato studiato in modo così approfondito dagli sviluppatori, e che avesse anche ricevuto grandi elogi per aspetti come il suo sistema di combattimento».

Ghost of Tsushima era, ovviamente, un gioco sul Giappone realizzato da uno studio americano. Yasuda si è quindi chiesto perché il suo studio non potesse realizzare un gioco simile: «Ghost of Tsushima è stato un buon incoraggiamento per creare Rise of the Ronin».

Il produttore Yosuke Hayashi aggiunge che Rise of the Ronin non mira solo a replicare il successo di Tsushima. «Non è che non fossimo consapevoli di Ghost of Tsushima, piuttosto pensiamo che la cosa più importante sia promuovere le caratteristiche uniche dei giochi Koei Tecmo e Team Ninja», spiega Hayashi.

«Sono sicuro che quando giocherete a Rise of the Ronin, la sensazione tattile del gioco, il combattimento e altri aspetti della 'giapponesità' vi sembreranno diversi e migliori rispetto ad altri titoli».

Per differenziare ulteriormente i due titoli, Rise of the Ronin punta maggiormente sul lato da gioco di ruolo e sembra aver abbandonato l'opprimente sistema di bottino dei precedentidello sviluppatore.

Considerando proprio Wo Long: Fallen Dynasty e NiOh sempre a firma Team Ninja, siamo piuttosto curiosi di scoprire come se la caverà questo nuovo gioco dalle tinte orientali.

Nei giorni scorsi erano stati anche resi noti i dettagli in merito alle modalità multiplayer di Rise of the Ronin, che vi avevamo riferito in una notizia dedicata.