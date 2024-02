Rise of the Ronin conferma le modalità multiplayer: ecco i dettagli

Rise of the Ronin è la prossima esclusiva PlayStation 5 che punta a rievocare il sempre facile amore per il mondo del Giappone feudale e, tra combattimenti pirotecnici e ambientazioni suggestive, viene confermata la presenza delle modalità multigiocatore con qualche dettaglio in più.

Il titolo è stato mostrato recentemente ancora una volta durante l'ultimo State of Play, dimostrando quanto Sony tenga a questa esclusiva per il futuro prossimo. Anche perché sarà una delle poche che arriveranno da qui al 2025, stando alle ultime dichiarazioni, quindi è più che comprensibile che voglia dare a Rise of the Ronin tutta l'attenzione e lo spazio necessari.

Poche ore fa, PlayStation ha pubblicato un nuovo video in cui vengono raccontate con più attenzione le dinamiche di combattimento e, sul sito ufficiale, sono apparse delle FAQ che confermano le modalità multiplayer e forniscono alcuni dettagli.

«In Rise of the Ronin, i giocatori possono unirsi in gruppi da quattro per affrontare le missioni principali in co-op online», afferma la sezione del sito di Rise of the Ronin. Era già nota la presenza di questa possibilità per il gioco ovviamente, ma finora non c'era stata una conferma reale.

In attesa di saperne ancora di più, ecco il trailer dedicato alla parte più belligerante del gioco:

In combattimento sarà possibile esaurire il "Ki" nemico per poter infliggere grandi danni con un colpo critico, come accadeva in titoli come NiOh e Sekiro per esempio, ed è una cosa che può accadere anche ai giocatori, ovviamente.

Si mostra anche un sistema di parry per deviare i colpi nemici e lasciarli vulnerabili, così da infliggere ulteriori danni e ridurre il Ki massimo.

In Rise of the Ronin sarà possibile anche apprendere vari stili di combattimento dedicati alle varie armi e agli elementi: Ten (cielo), Chi (terra) e Jin (umano).

Se siete pronti a combattere, potete ordinare Rise of the Ronin con le migliori offerte su Amazon in versione PlayStation 5.