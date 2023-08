Ricordate Xbox Game Pass a solo 1 euro per un mese? C'è una brutta notizia

Lo scorso luglio, Microsoft aveva diffuso buona notizia per chi fosse interessato a provare Xbox Game Pass, con una delle promozioni più intriganti per i neo iscritti.

Parliamo della possibilità di provare Game Pass a solo 1 euro per il primo mese: una promozione valida sia per l'abbonamento Ultimate (che trovate anche su Amazon) che per PC Game Pass, ma non per l'edizione standard console.

Advertisement

Pur non sapendo se la promozione fosse a tempo determinato oppure no, si è trattato di una buona notizia per tutti i possessori di piattaforma Xbox.

Ora, però, la doccia fredda: come riportato anche da VGC, infatti, Xbox ha ridotto il periodo di prova del Game Pass Ultimate da un mese a 14 giorni.

In precedenza, l'offerta introduttiva consentiva ai giocatori di ottenere il primo mese di Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass a 1 euro.

L'offerta è stata disponibile per diversi anni fino a quando Microsoft l'ha interrotta a marzo, affermando che stava valutando diverse promozioni di marketing per i nuovi membri da attuare in futuro.

La prova è però tornata il mese scorso, offrendo le stesse condizioni di prima. Tuttavia, non sembra essere durata a lungo.

Come rilevato da XGP, il sito polacco di Xbox offriva solo 14 giorni di Xbox Game Pass Ultimate per 4 złoty, anziché un mese intero come di consueto.

VGC ha purtroppo confermato che l'offerta sembra essere cambiata di conseguenza anche in altre regioni, offrendo 14 giorni per 1 dollaro/1 euro/1 sterlina, invece di un mese.

La reintroduzione dell'offerta da 1 euro ha fatto seguito alla decisione di Microsoft di aumentare i prezzi di Game Pass.

A partire dal 6 luglio, i prezzi sono saliti nella maggior parte dei mercati, ad eccezione di Norvegia, Cile, Danimarca, Svizzera e Arabia Saudita. Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che da agosto anche Xbox Series X aumenterà di prezzo.

Parlando invece di cose ben più liete, da ora gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno scaricare un nuovo folle gioco gratis pubblicato da Devolver Digital.