Ricordate SOCOM su PS2? La serie potrebbe tornare su PS5

SOCOM U.S. Navy SEALs è una serie di videogiochi sparatutto tattici in terza persona per PlayStation 2, PlayStation 3 e PSP, da molti considerata la migliore del genere.

Creati da Zipper Interactive e pubblicati tra il 2002 e il 2011, i titoli in questione (che trovate anche su Amazon) si basavano sul Comando per le Operazioni Speciali degli Stati Uniti (SOCOM, appunto).

I giochi erano incentrati su varie squadre di SEAL della Marina degli Stati Uniti - ossia una componente operativa del SOCOM - che erano chiamati a portare a termine missioni con l'aiuto di altre forze di operazioni speciali di tutto il mondo come SAS, SBS e GROM.

Ora, dopo anni di silenzio, la serie SOCOM potrebbe tornare su console PlayStation 5, come suggerito proprio in queste ore (via PlayStation Lifestyle).

Le voci di un nuovo SOCOM per PS5 sono riemerse dopo che i fan hanno individuato il titolo nel curriculum di un attore purtroppo deceduto diversi mesi fa.

David Veach, scomparso nel gennaio 2022 all'età di 54 anni, pare abbia lavorato per Sony al motion capture per un titolo chiamato "SOCOM 111", e non sembra che si riferisse al gioco per PS2 del 2005, SOCOM 3 U.S. Navy SEALs.

L'indiscrezione di un nuovo gioco SOCOM era emersa per la prima volta nel 2019, quando l'insider "Tidux" aveva affermato che Guerrilla Games era stata scelta per questo compito.

In precedenza, nel 2017, sempre Tidux aveva affermato che Sony stava cercando lo sviluppatore giusto per riportare in auge la serie. A seguito, le voci sono state in gran parte smentite e dimenticate.

Nel fine settimana, però, un utente di Reddit ha scoperto il curriculum di Veach, che al momento in cui scriviamo è ancora disponibile sul sito Actors Access.

Veach ha lavorato al motion capture di un progetto chiamato "SOCOM 111", che secondo alcuni potrebbe essere un altro modo di scrivere SOCOM III o SOCOM 3.

Tuttavia, Veach non si trova da nessuna parte nei crediti del gioco e nessuno dei suoi lavori elencati su IMDb menziona SOCOM.

Il curriculum dell'Actors Access riporta che Veach è stato un co-protagonista in questo misterioso SOCOM 111. Al momento non abbiamo idea di cosa sia questo titolo e se sia ancora in fase di sviluppo o meno. Staremo a vedere.

Ma non solo: per gli amanti del retrogaming c'è un horror in uscita che si ispira ai classici Resident Evil a 32-bit.