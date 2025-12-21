Colpo di scena agli Indie Game Awards 2025. Clair Obscur: Expedition 33, che solo pochi giorni fa aveva conquistato sia il premio di Game of the Year sia quello di Debut Game, si è visto revocare entrambi i riconoscimenti a causa dell’utilizzo di asset generati tramite intelligenza artificiale nelle versioni iniziali del gioco.

Il titolo sviluppato da Sandfall Interactive e pubblicato da Kepler Interactive aveva ricevuto i premi durante la cerimonia di giovedì, ma la situazione è rapidamente cambiata nel fine settimana successivo. Sabato, infatti, l’organizzazione degli Indie Game Awards ha ufficialmente ritirato i premi, spiegando che l’inclusione di materiali generati con AI al lancio, seppur successivamente rimossi tramite patch, viola le regole di ammissibilità della manifestazione.

Come chiarito nella sezione FAQ del sito ufficiale degli Indie Game Awards, i rappresentanti di Sandfall Interactive avevano inizialmente dichiarato che nessun contenuto generato con AI fosse stato utilizzato nello sviluppo del gioco al momento della candidatura. Tuttavia, la conferma dell’uso di arte generativa in fase di produzione, emersa pubblicamente proprio il giorno della cerimonia, ha portato alla squalifica retroattiva del titolo.

Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, non ha avuto alcun peso il fatto che gli asset incriminati fossero stati rimossi pochi giorni dopo il lancio. La loro presenza iniziale è stata ritenuta sufficiente per invalidare la candidatura e, di conseguenza, revocare i premi già assegnati.

La questione affonda le radici in dichiarazioni precedenti di François Meurisse, esponente di Sandfall Interactive, che in un’intervista rilasciata a giugno al quotidiano spagnolo El País aveva ammesso l’uso limitato di strumenti di intelligenza artificiale durante lo sviluppo di Clair Obscur: Expedition 33. «Abbiamo usato un po’ di AI, ma non molto», aveva spiegato, sottolineando come la tecnologia avesse permesso allo studio di realizzare elementi altrimenti impensabili.

Alcuni giocatori avevano inoltre individuato texture sospette nelle prime versioni del gioco, segnalate su X e Reddit, anche se il caso non aveva generato un’ondata di polemiche paragonabile ad altri episodi simili avvenuti nel corso dell’anno.

Nel frattempo, gli Indie Game Awards hanno deciso di riassegnare i riconoscimenti ai titoli immediatamente successivi in classifica: We’re Closed riceverà il premio come Debut Game, mentre il titolo di Game of the Year andrà a Blue Prince. I discorsi di accettazione degli sviluppatori verranno condivisi nei primi mesi del 2026.

Sandfall Interactive, al momento, non ha rilasciato commenti ufficiali sulla decisione.