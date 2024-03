Resident Evil 5 Remake potrebbe già essere in sviluppo

Capcom potrebbe aver già iniziato i lavori su un nuovo remake della sua leggendaria saga survival horror: nelle scorse ore è infatti arrivato un aggiornamento sulla build interna di Resident Evil 5 molto interessante, che potrebbe anticiparne l'imminente ritorno.

Dopo il successo ottenuto dai recenti remake come Resident Evil 4 (lo trovate su Amazon), il publisher giapponese potrebbe aver deciso di riportare in auge anche il quinto capitolo della serie, ancora oggi il più venduto di sempre della serie con oltre 12 milioni di copie.

Il debutto di Resident Evil 5 fu comunque abbastanza controverso: Capcom aveva infatti spinto notevolmente l'acceleratore sulla componente action già vista nel quarto episodio, introducendo però anche una modalità cooperativa e rinunciando quasi del tutto alla componente horror.

Resta comunque ancora oggi uno dei capitoli più popolari della serie, soprattutto a livello di vendite, il che lo rende un candidato perfetto per una "cura remake": stando a quanto segnalato dall'account PRE_Alarabiya su X, che già in passato aveva riportato anticipazioni interessanti sulla saga, la build interna di Resident Evil 5 si è aggiornata misteriosamente pochi giorni prima del lancio della Gold Edition di RE4 (via Game Rant).

Sembra che questo aggiornamento interno abbia rimosso dal pacchetto di file interno le informazioni riguardanti nome del gioco, data di uscita e perfino lo stesso gioco di base: un indizio, secondo molti fan, riguardante possibili test in corso su un Resident Evil 5 Remake.

Alcuni giocatori hanno già iniziato a ipotizzare che l'ipotetico remake del quinto capitolo potrebbe uscire nel corso del 2026: una ricorrenza che, viene ricordato dagli appassionati, corrisponderebbe al 30esimo anniversario della serie.

Ovviamente Capcom non ha ancora confermato o smentito eventuali lavori in corso su Resident Evil 5 Remake, anche se lo studio di sviluppo aveva chiesto ai fan quali capitoli della saga vorrebbero veder tornare.

Di conseguenza, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Ricordiamo che l'ultimo aggiornamento ufficiale di Resident Evil 5 risale allo scorso anno, quando venne rimosso il supporto a Games for Windows Live su PC: vedremo se presto potremo aspettarci ulteriori novità.