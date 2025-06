Negli ultimi giorni, la community di Resident Evil è letteralmente in fermento dopo la diffusione del nuovo trailer di Requiem, in particolare per una misteriosa figura incappucciata che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan più attenti.

Le teorie si sono moltiplicate, e tra le più accreditate spicca quella che trovate sui social secondo cui potrebbe trattarsi del Doctor George Hamilton, personaggio poco noto ma presente nell’universo espanso della saga.

Altri su Reddit invece scommettono tutto su un ritorno ben più eclatante: quello di Leon S. Kennedy.

Visto in Resident Evil Outbreak, George Hamilton è un medico che lavorava nell’ospedale cittadino, specializzato in chirurgia e ben noto tra i pazienti per la sua abilità eccezionale come chirurgo.

Pur non essendo una figura di comando, è un uomo maturo, collaborativo e capace di conquistare facilmente la fiducia altrui grazie al suo carattere aperto e disponibile.

Una curiosità sul suo conto è che colleziona orologi, dettaglio che potrebbe sembrare insignificante ma che, in un universo narrativo ricco di simbolismi come quello di Resident Evil, potrebbe anche tornare utile.

L’idea che sotto il cappuccio si celi proprio lui affascina per la possibilità di dare risalto a un volto meno noto del franchise, magari usandolo per legare gli eventi del nuovo capitolo a storyline secondarie finora trascurate.

Sarebbe una mossa audace da parte di Capcom, coerente con l’approccio recente della serie, sempre più attento a espandere la lore con personaggi “minori” ma potenzialmente cruciali.

D’altro canto, la possibilità che si tratti di Leon S. Kennedy (visto anche in RE4, che trovate su Amazon) resta fortemente plausibile, se non addirittura probabile. La collocazione temporale del gioco — ancora non ufficialmente confermata ma fortemente suggerita — si inserisce in un periodo in cui Leon è attivo e centrale nel contesto della narrazione principale.

La sua presenza sarebbe perfettamente coerente sia con la timeline che con le aspettative dei fan, ansiosi di rivedere uno dei personaggi più iconici della saga.

In ogni caso, una cosa è certa: l’hype è alle stelle. L’ambientazione, la regia del trailer e il ritorno di elementi familiari (tra cui, quasi sicuramente, Leon) hanno riacceso l’entusiasmo della fanbase.

Non resta che attendere conferme ufficiali. Nel mentre, PlayStation ha confermato che Resident Evil Requiem sarà giocabile in prima e in terza persona, a scelta dei giocatori.