La modella britannica Roya Athina ha confermato tramite un post su Instagram che apparirà in Resident Evil Requiem.

Ha dichiarato di aver prestato il volto per uno dei personaggi giocabili del nuovo capitolo della saga (che trovate su Amazon in vari episodi storici).

In un messaggio privato inviato all’account EvilHazard, Athina ha precisato che Capcom avrebbe utilizzato tratti da diversi modelli e modelle per creare i volti del gioco: naso, occhi e labbra potrebbero appartenere a persone diverse.

Ha anche aggiunto di non sapere nulla sul progetto, specificando che il suo ruolo si è limitato alla parte fotografica. Non è chiaro se si tratti proprio di quello della protagonista Grace Ashcroft, cosa non da escludere.

Anche il modello Cezary Cieslak ha confermato, tramite un commento al post di Athina, di essere stato scansionato per Resident Evil Requiem, senza però rivelare il personaggio a cui ha prestato il volto. Il suo messaggio è stato semplice: «Il fatto che siamo nello stesso gioco è figo.»

L'ennesima conferma non ufficiale per un gioco che è sicuramente tra i più attesi del prossimo anno, specie per gli amanti di survival horror, genere che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Capcom, come al solito, gioca col silenzio mentre i leak fanno da campagna promozionale. A questo punto Resident Evil Requiem esiste davvero, ma sembra più un puzzle in mano ai fan che un progetto pronto a mostrarsi.

Ma non solo: a quanto pare Capcom non è attualmente al lavoro su un remake del primo Resident Evil, ma in futuro non è da escludere che il gioco possa vedere la luce.