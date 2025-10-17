Il fine settimana si preannuncia ricco di opportunità per i giocatori Xbox che vogliono testare nuovi titoli senza aprire il portafoglio. Microsoft ha appena lanciato una nuova tornata di Xbox Free Play Days particolarmente corposa, che include ben sei giochi tra cui una gradita sorpresa: una prova gratuita di Warhammer 40,000 Space Marine 2, disponibile al di fuori del programma principale grazie a Focus Interactive.

La lista ufficiale comprende cinque titoli molto diversi tra loro per genere e target. Si passa dall'azione spaziale di Everspace al simulatore di Formula 1 con F1 25, fino al brutale realismo bellico di Hell Let Loose. Completano l'offerta Ra Ra Boom e The Stone of Madness, quest'ultimo un titolo che esplora tematiche psicologiche particolarmente intense.

L'accesso ai vari giochi presenta però alcune differenze sostanziali. Mentre Everspace e Hell Let Loose sono disponibili gratuitamente per tutti gli utenti Xbox sia su console che su PC fino a domenica 19 ottobre, F1 25 richiede un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Essential, Premium o Ultimate per essere giocato. Ra Ra Boom e The Stone of Madness hanno invece limitazioni temporali più stringenti, con sessioni di prova rispettivamente di una e due ore.

Il vero colpo di scena arriva con Warhammer 40,000 Space Marine 2, che rappresenta un'aggiunta inattesa al programma settimanale. La prova gratuita del titolo di Focus Interactive, disponibile fino al 20 ottobre su tutte le piattaforme, offre un assaggio sostanzioso dell'esperienza completa. I giocatori potranno affrontare l'introduzione e la prima missione della campagna principale, oltre a tre operazioni specifiche: Inferno, Decapitation e Vox Liberatis.

Per quanto riguarda le modalità multiplayer competitive, la trial di Space Marine 2 include tutte le modalità Eternal War ad eccezione della nuovissima Helbrute Onslaught. Gli sviluppatori hanno specificato che non ci sono limiti al numero di volte in cui è possibile rigiocare le missioni disponibili durante il periodo di prova, e che eventuali ricompense o elementi cosmetici sbloccati verranno mantenuti in caso di acquisto della versione completa.

La procedura per accedere ai giochi è piuttosto semplice e diretta. Basta cercare il titolo desiderato sullo Xbox Store, individuare il pulsante "Installa, incluso con Game Pass" oppure "Prova gratuita" a seconda del gioco, e avviare il download. Per Space Marine 2 in particolare, la pagina dello store presenta un pulsante separato dedicato specificamente alla versione di prova, facilmente distinguibile dall'opzione di acquisto standard.