Il franchise di Dragon Ball si prepara a svelare un nuovo videogioco durante un evento dedicato che si terrà in Giappone alla fine di gennaio 2026. Bandai Namco ha confermato che un annuncio importante riguardante un progetto di gioco inedito avverrà nel corso del Dragon Ball Genkidamatsuri, una manifestazione che riunirà fan, sviluppatori e ospiti d'eccezione presso il Makuhari Messe di Chiba. L'appuntamento con la rivelazione è fissato per il 25 gennaio, in uno degli eventi speciali programmati durante la giornata.

La kermesse giapponese, che celebra l'universo creato da Akira Toriyama, dedicherà un palco specifico al nuovo titolo videoludico. Lo stage denominato "Genkida Stage+: New Game Super Announcement Stage!" prenderà il via alle 11:00 ora locale giapponese e durerà mezz'ora, rappresentando il momento clou per gli appassionati che attendono novità sul fronte videoludico della saga.

La giornata del 25 gennaio sarà ricca di appuntamenti per i fan della serie. Il programma inizierà alle 10:00 del mattino con una prima sessione di annunci sui nuovi sviluppi del franchise, che vedrà protagonisti Masako Nozawa, la storica doppiatrice giapponese di Goku, e Akio Iyoku, produttore esecutivo del marchio. Questo primo segmento si protrarrà fino alle 10:45, fungendo da apertura per le rivelazioni successive.

Nel pomeriggio, gli organizzatori hanno previsto una seconda ondata di annunci con la "Genkida Stage Part 2", sempre con la presenza di Nozawa e Iyoku, seguita da presentazioni dedicate ai giochi mobile più popolari del franchise. Tra le 14:00 e le 14:45, spazio a Dragon Ball Z: Dokkan Battle, Dragon Ball Legends e Dragon Ball: Gekishin Squadra, mentre la fascia successiva dalle 15:15 alle 16:05 sarà riservata al gioco di carte Dragon Ball Card Game: Fusion World e a Dragon Ball: Super Divers.

La programmazione prevede anche un segmento informativo alle 16:40 con un'edizione speciale del notiziario settimanale dedicato al brand, prima di concludere la manifestazione con un live stage che coinvolgerà Hironobu Kageyama, artista noto per aver interpretato alcune delle sigle più celebri della serie animata, affiancato nuovamente da Nozawa e Iyoku. Questo spettacolo finale, previsto dalle 17:30 alle 18:00, chiuderà in modo celebrativo una giornata interamente dedicata al mondo di Dragon Ball.

Al momento, Bandai Namco non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura del nuovo progetto. L'azienda mantiene il riserbo sulle caratteristiche del titolo, lasciando la community in attesa di scoprire se si tratterà di un action game, un picchiaduro, un gioco di ruolo o una produzione appartenente a un genere completamente diverso rispetto ai capitoli precedenti della fortunata serie videoludica ispirata al manga e all'anime.