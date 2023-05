Resident Evil in Unreal Engine 5 ci fa sognare un nuovo remake

I remake di Resident Evil hanno dominato spesso le classifiche negli ultimi anni, ma Capcom non ha mai pensato di tornare al suo capostipite.

Proprio il recente quarto capitolo, che trovate su Amazon, è stato l'ennesimo successo di questa nuova operazione del publisher nipponico.

Tanto che si è guadagnato rapidamente il suo classico demake, come succede ad ogni titolo che incontra velocemente i gusti del pubblico.

E mentre Capcom ha finalmente risolto i problemi relativi al ray tracing sugli ultimi capitoli regolari della saga, qualcuno ha dato una bella svecchiata al primo esponente.

Ovviamente in Unreal Engine 5, con il quale l'inquietante Villa Spencer diventa ancora più bella e decisamente senza polvere.

Ad opera del canale YouTube RE Biohazard, che spesso si è adoperato in lavori del genere, il primo Resident Evil si mostra in una luce del tutto nuova con questa opera di ammodernamento.

Per ora è stato pubblicato un tour della villa, e chissà che un giorno non arrivino anche altri elementi del gioco:

La Villa Spencer elaborata dal Team Arklay è stata ricostruita quasi per intero con le potenzialità del nuovo engine con dettagli che, onestamente, ci lasciano a bocca aperta.

RE Biohazard promette di condividere tre video aggiuntivi, in cui mostreranno le sezioni del cortile, della casa del custode e del laboratorio.

Sfortunatamente, al momento non ci sono piani per rilasciare pubblicamente questa mod remake, come è successo agli altri lavori del gruppo.

Questo breve spaccato del gioco ci fa davvero sperare che Capcom possa tornare, prima o poi, a ripercorrere i primi passi della sua serie e farne un remake.

