Il primo Resident Evil è sicuramente un pezzo di storia, tanto che oggi il gioco ha compiuto 28 anni dall'uscita europea.

Ben prima di giochi come Village (trovate la Gold Edition su Amazon), la serie ha infatti preso il via con il primo e indimenticabile episodio.

Il Resident Evil originale è infatti uscito originalmente in Europa (e quindi anche in Italia) il 1º agosto 1996 su PlayStation ed è stato successivamente convertito per SEGA Saturn e PC (e più tardi ripubblicato su PlayStation nella versione Director's Cut).

Resident Evil è considerato il papà del genere dei survival horror, anche se in verità si ispira a sua volta ad alcuni giochi del passato, come Alone in the Dark e Sweet Home, gioco del 1989 ispirato al film omonimo.

Nel 2002 è uscito un remake per Nintendo GameCube, con una nuova grafica, un nuovo doppiaggio e un comparto tecnico seriamente migliore (ma rispettoso delle telecamere fisse del gioco originale e dei controlli cosiddetti "tank".

Una conversione del gioco originale vide la luce sulla piccola portatile Nintendo DS, ossia Resident Evil: Deadly Silence, apparsa nei negozi nel 2006.

Insomma, nonostante gli anni, il primo capitolo della saga horror di Capcom è una assoluta pietra miliare, in grado di

Alcuni mesi fa vi abbiamo reso noto che un leaker ha sostenuto che Capcom vorrebbe riservare lo stesso trattamento dei remake visto con altri capitoli della saga anche allo storico Resident Evil 1.

Stando ai rumor, il presunto Resident Evil 1 Remake avrebbe dovuto unire tradizione e innovazione. A quanto pare, però, la notizia è stata successivamente smentita, visto che a quanto pare non è in lavorazione alcun rifacimento del classico.

Parlando invece del prossimo Resident Evil 9, un dettaglio trapelato settimane fa potrebbe aver confermato anche il ritorno di Leon S. Kennedy come protagonista, e non solo.