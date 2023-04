Resident Evil 4 Remake, la patch 1.05 è disponibile ora: ecco cosa cambia

Da questo momento è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per Resident Evil 4 Remake, scaricabile su tutte le versioni in commercio per la fortunata produzione di Capcom.

Il remake del quarto capitolo della celebre saga survival horror (trovate l'edizione Steelbook in sconto su Amazon) è sicuramente uno dei più grandi successi del 2023 e gli sviluppatori continuano a impegnarsi per assicurarsi che possa essere la migliore esperienza possibile per gli utenti, provando a risolvere ogni possibile errore riscontrabile.

Se il precedente aggiornamento si era principalmente preoccupato di migliorare il lato tecnico su console, sembra che questa volta il team si sia voluto concentrare su alcuni dei bug più importanti, con alcuni fix specifici in base alle versioni di gioco.

MP1st riporta infatti il changelog ufficiale pubblicato da Capcom per la versione 1.05 di Resident Evil 4 Remake, segnalando allo stesso tempo anche alcuni fix non ufficialmente riportati dagli sviluppatori ma che sono stati scoperti dai fan che hanno già avuto modo di provare con mano le ultime novità.

Tra i fix più importanti e validi per ogni piattaforma non possiamo che segnalare un bug "del teletrasporto", che poteva causare ai giocatori di finire proiettati in aree completamente diverse attraversando i muri in rare circostanze, e un ulteriore errore che poteva impedire di collezionare oggetti chiave e, inevitabilmente, porre uno stop anticipato alla vostra avventura.

Le versioni PS5 e PS4 hanno poi sistemato alcuni problemi per la localizzazione per gli adattamenti brasiliani e latino americani, mentre su Xbox Series X|S sono stati implementati molti bug fix attesi dalla community: la patch 1.05 di Resident Evil 4 Remake permetterà di avviarlo senza problemi anche con contenuti aggiuntivi installati, sistema ulteriormente la stick dead zone e implementa cambiamenti al processo di renderizzazione grafico.

La community ha però segnalato che sono stati sistemati anche alcuni glitch che venivano utilizzati soprattutto in ottica speedrunning, come il door clipping, lo skip del capitolo 14 e la possibilità di ottenere munizioni infinite per il lanciarazzi. Inoltre, pare che su PC diverse mod abbiano smesso di funzionare, ma non è chiaro se si tratti di una scelta voluta o solo di un ulteriore bug dovuto all'aggiornamento.

Fortunatamente, il trucco per guadagnare rapidamente milioni di pesetas dovrebbe essere rimasto invariato: se volete diventare ricchi in brevi istanti, consigliamo dunque di utilizzarlo finché siete ancora in tempo.

Il remake di Resident Evil 4 è sicuramente una delle produzioni più amate dai fan delle ultime settimane: tra i suoi fan si è aggiunto anche lo storico papà della serie e director del quarto capitolo originale, Shinji Mikami, che non ha nascosto di averlo apprezzato molto.