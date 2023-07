Resident Evil 1 è ora davvero più bello da vedere

Il primo capitolo della saga di Resident Evil ha sicuramente un posto speciale nel cuore dei fan.

Senza nulla togliere a capitoli come RE4 (che trovate anche su Amazon) il primo episodio del franchise è ricordato con affetto dai fan, specie i più nostalgici.

Pensare infatti che negli ultimi tempi c'è chi ha deciso di trasformare il classico Biohazard in un titolo in soggettiva.

Senza nulla togliere all'altro fan remake che punta a una grafica in stile PS One e in soggettiva.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, l'originale Resident Evil è stato sottoposto a un trattamento di upscaling in HD, che conferisce al classico gioco horror di Capcom un aspetto del tutto nuovo.

Sebbene il titolo del 1996 abbia dato il via a un'intera serie di videogiochi, la grafica non è invecchiata nel migliore dei modi.

Il gioco ha ancora una grande direzione artistica e idee brillanti che non sono invecchiate di un giorno, ma ora un gruppo di giocatori ha usato la tecnologia moderna per rendere la Spencer Mansion più bella che mai.

Il progetto Resident Evil Seemless HD vede sfondi e modelli aggiornati con il Machine Learning.

Sebbene l'upscaling dell'IA non sia perfetto, considerando che il team non ha sostituito completamente gli asset originali, l'aspetto è comunque ottimo. Per saperne di più sul progetto, visitate il sito web del team.

Restando in tema, avete visto anche che un altro fan ha realizzato un video demake di Resident Evil 4 PSX che mostra la battaglia contro uno dei boss?

Inoltre, alcune settimane fa, anche il remake di Resident Evil 3 era stato trasformato in un gioco in soggettiva.

Per concludere, se la saga di Biohazard è la vostra passione, recuperate prima di subito anche la nostra classifica dei migliori e peggiori capitoli di Resident Evil.