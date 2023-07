Remnant 2 già in sconto su Instant Gaming! -27%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare la versione PC di Remnant 2 a soli 36,49€, con uno sconto del 27% rispetto ai 50€ usuali di listino.

Remnant II, sequel di Remnant: From the Ashes, immerge i giocatori in una lotta per la sopravvivenza dell'umanità. I protagonisti si troveranno a dover affrontare una moltitudine di nuovi boss sovrumani e creature letali, attraversando mondi terrificanti.

Potrete affrontare da solo queste avventure oppure unirti a due amici per sfidare le profondità dell'ignoto e sventare i piani di una forza malefica intenzionata a distruggere la realtà stessa. Superare queste imprese richiederà tutta la vostra abilità e quella dei vostri compagni.

Con missioni ramificate, upgrade, creazione di oggetti e loot, Remnant II mette alla prova anche i giocatori più esperti. Le aree e i dungeon generati in modo dinamico assicurano che ogni partita sia diversa dalla precedente, offrendo sempre nuove sfide e soddisfazioni. I vari intrecci narrativi che attraversano i diversi mondi di gioco vi incoraggeranno a esplorarli e visitarli più volte.

Instant Gaming è un'azienda leader nel settore dei videogiochi digitali, con un catalogo completo di titoli per tutte le piattaforme. Offrendo prezzi competitivi e offerte speciali, Instant Gaming è il luogo ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano di acquistare i loro giochi preferiti ad un prezzo inferiore. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante e di seguire la nostra area dedicata del sito per non perdere le ultime offerte.