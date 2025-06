L'esperimento di Sloclap può ormai essere considerato un successo: il nuovo gioco di calcio, decisamente diverso dai classici simulatori, ha già catturato l'interesse degli appassionati di questo sport.

Gli autori di Sifu (che trovate su Amazon) si sono infatti messi alla prova con Rematch, nuovo folle titolo calcistico che ci vedrà partecipare in spettacolari match 5vs5 carichi di azione: nessun fallo, fuorigioco o altri interventi da parte dell'arbitro, ma solo spericolate acrobazie e goal.

Un titolo ben diverso dal "solito" gioco di calcio, come vi ha giustamente raccontato anche il nostro Marino Puntorieri nel suo provato, ma che proprio per la sua natura dal sapore puramente arcade ha già attirato l'attenzione di tantissimi utenti.

Nelle scorse giornate si è infatti svolta l'open beta del gioco, un'opportunità per provare il titolo pochi giorni prima del suo lancio ufficiale: ebbene, secondo i dati riportati ufficialmente da Sloclap (via PCGamesN), quasi 1.9 milioni di giocatori si sono divertiti su Rematch durante questa prova, per un totale di oltre 6.7 milioni di partite giocate.

Questi dati riflettono il numero di utenti sia su PC che su console: numeri semplicemente impressionanti per una nuova IP e che confermano il desiderio dei fan di provare un'esperienza calcistica ben diversa dal solito.

Sapevamo già che Rematch fosse andato particolarmente bene su Steam, ma i dati ufficiali diffusi da Sloclap ci dimostrano che su console l'interesse sembra essere stato perfino superiore.

Se non avete ancora avuto modo di provare questa divertente produzione, vi ricordo che Rematch sarà disponibile ufficialmente dal 19 giugno 2025 su PC (Steam), Xbox Series X|S e PS5.

Inoltre, se siete iscritti a Game Pass Ultimate, avrete la possibilità di giocarlo gratuitamente su Xbox e PC senza alcun costo aggiuntivo: sarà infatti uno dei giochi gratis disponibili al day-one con il servizio in abbonamento per il mese di giugno.