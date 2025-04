Remake di Oblivion in arrivo questo mese, c'è chi ne è certo

L'attesa per il ritorno di uno dei capitoli più amati della serie The Elder Scrolls sta raggiungendo livelli febbrili.

Gli appassionati della saga fantasy di Bethesda potrebbero presto ritrovarsi a esplorare nuovamente le terre di Cyrodiil con una veste grafica completamente rinnovata.

Secondo un'altra fonte particolarmente affidabile, infatti, il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion sarebbe ormai alle porte, con un annuncio e un lancio previsti entro la fine del mese di aprile, nonostante l'assenza di comunicazioni ufficiali da parte degli sviluppatori.

Le voci sul remake di Oblivion hanno infatti trovato ulteriore conferma grazie all'intervento dell'insider NateTheHate, considerato tra le fonti più attendibili del settore.

In risposta a una domanda diretta riguardo il progetto, l'insider ha confermato che, stando alle informazioni in suo possesso, il gioco verrà effettivamente pubblicato nel corso di questo mese, come già accennato da altri rumor.

Nonostante sia necessario considerare che i piani potrebbero subire variazioni dell'ultimo minuto, la reputazione della fonte lascia ben sperare gli appassionati desiderosi di tornare a calpestare le terre di Cyrodiil.

Vale la pena ricordare che l'esistenza di questo ambizioso progetto di remake non è frutto di semplici speculazioni.

Circa due anni fa, durante un'udienza investigativa della Federal Trade Commission americana con Phil Spencer, capo della divisione Xbox di Microsoft, venne involontariamente confermato lo sviluppo di una versione completamente rinnovata del quarto capitolo della celebre saga.

Virtuos, studio di sviluppo noto per i suoi lavori di porting e ottimizzazione, sarebbe il team incaricato di portare a termine questo importante progetto, utilizzando il potente Unreal Engine 5 come motore grafico di riferimento.

Le aspettative sono altissime per questo progetto che potrebbe ridare nuova vita a uno dei titoli più influenti nella storia dei giochi di ruolo occidentali, permettendo sia ai veterani che ai nuovi giocatori di esplorare uno dei mondi fantasy più iconici mai creati, con il supporto di tecnologie moderne e miglioramenti sostanziali al gameplay, che male non sarebbe.