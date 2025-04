Oblivion Remake uscirà questa settimana? C'è chi dice sì

Le antiche terre di Cyrodiil potrebbero tornare a nuova vita molto prima di quanto immaginato.

Un vortice di indiscrezioni sta infatti convergendo verso un'ipotesi tanto sorprendente quanto affascinante: il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion potrebbe essere annunciato e pubblicato nel giro di pochi giorni, forse addirittura questa settimana.

L'atteso rifacimento di uno dei capitoli più amati della saga fantasy di Bethesda (che trovate ancora su Amazon) sembra ormai pronto al debutto, in un'operazione che potrebbe rivoluzionare le abitudini dell'industria con un lancio a sorpresa di un titolo di tale calibro.

Le voci si sono intensificate quando il leaker "Detective Seeds" ha condiviso su X informazioni secondo cui il lancio potrebbe avvenire già il 3 aprile o, al più tardi, la prossima settimana.

Nonostante non abbia un lungo curriculum di anticipazioni verificate, Seeds ha recentemente azzeccato sia la data di uscita di Indiana Jones e l'Antico Cerchio per PlayStation 5 sia l'arrivo delle anteprime di DOOM: The Dark Agees, costruendosi una certa credibilità.

A rafforzare queste indiscrezioni ci sono le conferme di fonti ben più consolidate come l'insider NatetheHate e il portale VideoGamesChronicle, che avevano già indicato aprile come mese di lancio.

Secondo quanto emerso finora, il remake di Oblivion non sarà un semplice aggiornamento grafico ma una revisione profonda dell'esperienza originale.

Sviluppato da Virtuos utilizzando l'Unreal Engine 5, il gioco introdurrà miglioramenti sostanziali che andranno ben oltre il comparto visivo. Un precedente report di MP1st aveva anticipato interventi mirati su sei aree fondamentali del gameplay.

La possibilità di uno shadow drop - termine che indica il rilascio a sorpresa di un titolo contestualmente al suo annuncio - rappresenterebbe una strategia commerciale inusuale per un progetto di queste dimensioni.

Il 2025 si preannuncia quindi come un anno straordinario per gli appassionati di Oblivion. Oltre al remake ufficiale, quest'anno vedrà anche il debutto di Skyblivion, l'ambizioso progetto fan-made che ricrea il quarto capitolo della saga utilizzando il motore grafico di Skyrim.