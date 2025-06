Hai voglia di un’esperienza che unisca l’estetica western di Red Dead Redemption al mondo post-apocalittico di Fallout, con un pizzico di adrenalina da sparatutto veloce e dinamico?

Allora potresti voler dare un’occhiata a The Chroma: From the Wasteland, disponibile gratis su Steam qui.

Sviluppato dal piccolo team indie di OUTLAW, The Chroma è un FPS breve ma intenso, che ti mette nei panni di un fuorilegge del vecchio west catapultato in un contesto surreale, tra rotaie e rovine.

La tua missione è farti strada in un treno occupato da una gang corrotta da una misteriosa entità, superando nemici e ostacoli a suon di proiettili, salti e mosse acrobatiche.

«Diventa un fuorilegge dell'epoca occidentale e affronta una banda che occupa il treno. Riuscirete ad arrivare sani e salvi alla fine del treno?» – recita la sinossi ufficiale.

Visivamente, il gioco ricorda un mix tra Call of Juarez e il dinamismo parkour di Mirror’s Edge, con una direzione artistica originale che richiama l’immaginario polveroso e decadente del western post-atomico.

Il gameplay punta tutto su shooting rapido, un’interessante meccanica di grappling hook, e una durata contenuta – circa 10 minuti per una run completa.

Nonostante la brevità, le prime recensioni su Steam parlano chiaro: il titolo ha già una valutazione “Positiva” basata su oltre 40 recensioni.

Insomma, The Chroma: From the Wasteland pare essere una piccola perla indie che dimostra come non servano ore di contenuti per colpire nel segno.

L’idea di un western contaminato da elementi sci-fi e horror è sempre affascinante, e questo gioco riesce a farlo con uno stile tutto suo. Insomma, è bello vedere progetti più sperimentali che osano, rischiano e riescono comunque a divertire.

Se hai dieci minuti liberi e vuoi qualcosa di diverso, stiloso e gratuito, questo treno merita davvero di essere preso al volo. Restando in tema di ibridi, Skyrim incontra Zelda in un gioco che potete provare gratis qui.

Infine, se volete supportare il nostro lavoro e continuare a leggere articoli come questo, potete acquistare i vostri giochi su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.