Red Dead Redemption 2, bonus gratuiti grazie al nuovo aggiornamento di RDO

Red Dead Redemption 2 non vuole lasciare per strada i fan, visto l'arrivo di nuovi contenuti bonus gratuiti per Red Dead Online.

L'open world western (lo trovate su Amazon) ha infatti ancora una ricca community appassionata.

Del resto, Red Dead Redemption 2 continua a battere ancora oggi nuovi record, nonostante Rockstar Games lo abbia praticamente quasi del tutto abbandonato.

Quasi, perché - come riportato anche da GamingBible - i giocatori possono ottenere alcuni bonus gratuiti grazie al nuovo aggiornamento di Red Dead Online rilasciato dagli sviluppatori.

Rockstar ha infatti annunciato un nuovo evento di gioco per i giocatori di RDO, chiamato The Naturalist Bonuses.

Questo evento consentirà ai giocatori di trarre il massimo vantaggio dalla brulicante fauna selvatica degli Stati Uniti, garantendo doppio denaro e 2XP per il completamento delle Naturalist Sample Sales, degli eventi di protezione degli animali leggendari e di altro ancora, fino alla fine del mese.

Queste missioni vedono il giocatore diventare un protettore delle creature presenti nel gioco, piuttosto che un cacciatore, con tanto di "catalogazione" degli animali presnti in natura, l'uccisione dei bracconieri in stile Kraven Il Cacciatore e molto altro ancora, il tutto con una ricompensa per il giocatore.

Potrete anche trovarvi faccia a faccia con animali leggendari, come la Pantera Nightwalker, la Volpe Marble e il Lupo Moonstone, alcuni dei quali possono essere davvero molto pericolosi.

Ogni campione o trofeo potrà poi essere venduto all'ambientalista Harriet Davenport, che potete trovare all'accampamento e che concederà ai giocatori le sue ricompense speciali per l'evento.

Queste includono un'offerta per uno sconto del 40% su un oggetto del ruolo di Novizio o Promettente Naturalista, uno sconto del 40% su un oggetto del ruolo di Affermato o Distinto Naturalista e una Mappa del tesoro del Lago Isabella.

I giocatori hanno tempo fino alla fine del mese, ovvero il 31 luglio, per approfittare di queste ricompense bonus, oltre che dei soldi e degli XP aggiuntivi che si possono guadagnare con le missioni.

