Red Dead Redemption 2 ha il suo "clone" mobile, ed è orribile

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi più belli in circolazione, ma a quanto pare c'è un gioco mobile che lo copia spudoratamente.

Il classico di Rockstar Games si è col tempo imposto come uno degli open world più belli di sempre.

Ora, mentre il primo capitolo starebbe per ricevere una vera e propria remaster per piattaforme current-gen, è più che normale che si parli nuovamente del sequel.

Come riportato anche da GamingBible, Red Dead Redemption 2 ha ricevuto una sorta di ripoff per dispositivi mobile che sta suscitando un bel po' di ilarità tra i fan.

L'applicazione è visibile in uno screen postato dall'utente GokiPotato (e che trovate poco sotto, nel link Reddit), mostrando quello che sembra essere un bizzarro gestionale sui cavalli.

I fan hanno scherzato nei commenti: «Rockstar ha rubato il nome Red Dead Redemption 2 da questo capolavoro», ha detto un utente, mentre un altro ha aggiunto: «Come osa Rockstar rubare da questa magnifica opera d'arte».

Non è di certo né la prima né l'ultima volta che un gioco di successo riceve una sorta di clone mobile atto a cavalcarne il successo, quindi la cosa non sorprende più tanto, sebbene in questo caso parliamo più di uno scherzo mal riuscito, piuttosto che di un gioco atto veramente a copiare il big Rockstar (tra l'altro, sarebbe molto difficile imitarne le qualità).

Basti pensare al bizzarro ripoff di The Last of Us uscito su console Nintendo Switch ormai diverso tempo fa e in grado di lasciare di sasso chiunque.

Ma non solo: sempre parlando di cloni che tentano di emulare i titoli più famosi presenti sul mercato, qualche tempo fa ne ricorderete anche uno che attingeva a piene mani da The Witcher 3 Wild Hunt, per un risultato finale abbastanza raccapricciante.