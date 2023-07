Razer Kiyo, webcam ideale per gli streamer con luce integrata, a un prezzo super! -42%

Siete appassionati di gaming, live streamer su Twitch o YouTuber alla ricerca di una webcam che possa migliorare la qualità dei vostri contenuti? La Razer Kiyo potrebbe essere la risposta a tutte le tue esigenze! Ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile, questa webcam di qualità è ciò che vi serve per portare le vostro trasmissioni a un livello superiore.

Infatti, attualmente potete portarvi a casa la webcam Razer Kiyo a soli 63,99€, rispetto agli usuali 109,99€ di listino, con uno sconto del 42% e un risparmio reale di 46€.

Razer Kiyo è una webcam top di gamma, progettata per broadcaster, YouTuber, live streamer su Twitch e per tutti gli appassionati di gaming ed Esports. Offre una risoluzione video in Full HD, ideale per una trasmissione di contenuti di alta qualità.

Dotata di un sensore di luminosità adattivo, la webcam Razer Kiyo garantisce una cattura dell'immagine ottimale in qualsiasi condizione luminosa. La risoluzione non compressa a 1080p 60 FPS fornisce un'esperienza di streaming fluida e realistica, mentre la compatibilità con HDR assicura colori vivaci, migliorando la qualità delle zone sovra- e sotto-esposte.

La lente grandangolare offre un campo visivo regolabile, per controllare ciò che si vuole mostrare al pubblico, e la connessione USB 3.0 ad alta velocità garantisce una qualità video non compressa. Inoltre, la webcam Razer Kiyo offre opzioni di montaggio flessibili per un posizionamento perfetto, adattandosi a vari setup.

