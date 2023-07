Ratchet & Clank su PC è un flop, nonostante le recensioni positive

Sembra che l'accoglienza degli utenti PC per Ratchet & Clank Rift Apart sia stata molto più tiepida del previsto, dato che gli ultimi dati ufficiali ci hanno mostrato una scarsa attività dei giocatori durante le prime giornate di lancio.

L'esclusiva PS5 di Insomniac Games (se preferite giocarla su console, la trovate su Amazon), nonostante il successo ottenuto sulla console e nonostante le recensioni positive arrivate dai fan, pare sia stata un flop al suo debutto su computer.

Come segnalato da Dexerto, i dati ufficiali arrivati dalla celebre piattaforma SteamDB ci dicono infatti che Ratchet & Clank Rift Apart ha accolto solo 8757 utenti in contemporanea al day one: numeri molto bassi e particolarmente distanti da altre esclusive di casa PlayStation.

Se consideriamo che God of War ha infatti raggiunto addirittura 73529 utenti in contemporanea al day one, quasi 70mila in più rispetto al platform di Insomniac, allora appare evidente che qualcosa deve essere andato storto a livello di vendite.

L'ultima esclusiva PlayStation arrivata su PC fu The Last of Us Part I, ma se in quel caso si poteva parlare di porting disastroso — come vi spiegammo nella nostra recensione dedicata — quello di Ratchet & Clank era invece un lavoro più che dignitoso, anche se per alcuni esperti avrebbe comunque avuto bisogno di più tempo.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Rift Apart possiede una valutazione complessiva con l'85% di recensioni positive su Steam, segno che, al netto di qualche piccolo difetto di ottimizzazione, i fan avevano comunque apprezzato il lavoro svolto.

Resta dunque difficile capire come mai non abbia avuto così tanto successo, anche se il mese di lancio potrebbe non aver aiutato, essendo solitamente "più tiepido" dal punto di vista delle vendite.

Allo stesso modo, il suo debutto su PS Plus Extra prima del lancio su PC potrebbe, paradossalmente, aver tagliato le gambe al porting: chi possiede già la console next-gen potrebbe infatti aver scelto di scaricare semplicemente la versione "gratis" piuttosto che acquistarlo su PC.

Vedremo se la situazione migliorerà nelle prossime settimane o se la strategia di Sony per le esclusive su PC cambierà: vi terremo aggiornati con eventuali sviluppi.