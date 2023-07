Ratchet & Clank è stato aggiornato su PC, tanto per cambiare

Ratchet & Clank Rift Apart è da poco approdato anche su PC, dopo aver soddisfatto i giocatori (specie i più giovani) su console PS5.

L'ultimo capitolo della serie action platform (che trovate su Amazon) ha mostrato i muscoli della console Sony.

Come vi abbiamo del resto ampiamente spiegato nella nostra recensione della versione originale, pubblicata ormai diverse settimane fa.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il gioco ha ricevuto una nuova patch relativa proprio alla versione PC.

Nixxes ha infatti appena rilasciato il primo hotfix PC di Ratchet & Clank Rift Apart.

Secondo le note della patch, questo primo aggiornamento migliora la grafica Ray Tracing del gioco e risolve i problemi visivi con i personaggi che si verificano su alcune GPU.

Tuttavia, l'update non risolve i problemi di frame pacing/stutter segnalati da più parti, i quali potrebbero venire corrette con altre patch da rilasciare nelle prossime settimane.

Ratchet & Clank: Rift Apart è il primo gioco a supportare DirectStorage 1.2 con GPU Decompression, oltre agli effetti Ray Tracing su PC per migliorare i riflessi, le ombre e l'occlusione ambientale. Poco sotto, il changelog completo.

Risolti i problemi visivi con i personaggi che si verificano su alcune GPU, compresi i modelli basati su AMD Vega.

Migliorata la qualità visiva della vegetazione nelle ombre e nei riflessi in Ray Tracing.

Implementata una correzione per far funzionare l'opzione Texture Filtering.

La versione di lancio presentava riflessi e ombre ray traced davvero strani. Fortunatamente, questo hotfix risolve questi problemi grafici, consentendo ai giocatori PC di godere dei riflessi e delle ombre RT in tutto il loro splendore.

Come sempre, Steam scaricherà la prima patch per PC di Ratchet & Clank Rift Apart al prossimo avvio del client.

Restando in argomento, l'SSD di PlayStation 5 è stato un alleato di Ratchet & Clank Rift Apart, ma ora può girare anche su PC di fascia bassa o una PS4.