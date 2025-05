Quanto venderà Switch 2? Moltissimo, grazie anche a GTA 6

Secondo una nuova analisi pubblicata da DFC Intelligence, la prossima Nintendo Switch 2, non solo è destinata a vendere oltre 100 milioni di unità entro la fine del 2029, ma rappresenterebbe anche il lancio più importante nella storia del mercato videoludico.

Il report aggiornato di DFC alza le previsioni di vendita entro la fine del 2025 da 15 a 16 milioni di unità, basandosi sul consueto approccio prudente di Nintendo con le proprie stime.

Lo stesso era accaduto con la prima Switch, inizialmente prevista a 10 milioni e poi arrivata a 15. Se la produzione riuscisse a soddisfare la domanda, DFC stima che si potrebbe arrivare addirittura a 20 milioni di unità vendute nel primo anno—ma ritiene questo scenario improbabile.

Il rinvio di Grand Theft Auto 6 al 26 maggio 2026 ha cambiato le carte in tavola: DFC ritiene ora che l’assenza del titolo Rockstar nel 2025 renderà il lancio di Nintendo Switch 2 (che trovate in preordine su Amazon) ancora più decisivo per l’intero settore.

Con GTA 6 fuori dalla scena per un altro anno, le vendite software di console sono previste in calo nel 2025.

In controtendenza il Giappone, dove si prevede un +25% di crescita nel software console, trainato dal prezzo competitivo della Switch 2, venduta localmente a ¥49.980 (circa 342 dollari), sensibilmente meno che nel resto del mondo.

Includendo i dati asiatici, DFC prevede una crescita globale del 3% nelle vendite hardware da console per l’anno in corso.

Secondo David Cole, CEO di DFC, Nintendo sta posizionando Switch 2 come piattaforma di riferimento anche per gli sviluppatori third-party, con l’obiettivo di consolidarsi non solo come console complementare, ma come sistema principale di gioco per milioni di utenti.

Guardando più avanti, DFC prevede che GTA 6 darà il via a una nuova fase di crescita per l’intera industria videoludica tra il 2026 e il 2029, con nuovi record di vendite sia hardware che software.

Se Switch 2 riuscirà davvero a unire la forza dei giochi Nintendo con il supporto solido delle terze parti, potrebbe diventare il punto d’incontro perfetto tra il mondo casual e quello hardcore.

Con la concorrenza temporaneamente "in standby" fino a GTA 6, questa è l’occasione d’oro per Nintendo di dominare la scena. Del resto, la console di suo promette piuttosto bene.