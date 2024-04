Quanto pesa Stellar Blade su PS5? Davvero poco

L'uscita di Stellar Blade si avvicina, visto che il gioco è previsto il prossimo 26 aprile 2024.

Sviluppato dal team coreano Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment (lo trovate in preorder su Amazon), il titolo ha destato da subito l'attenzione dei giocatori.

Messe da parte le polemiche sterili, l'action game in questione sta quindi per fare il suo debutto.

A tal proposito, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, è da poco emerso lo spazio che il gioco occuperà sulle nostre PS5, e in effetti è davvero esiguo.

Chi ha problemi di spazio sulla propria PS5 sarà lieto di sapere che il gioco occupa poco più di 30 GB di spazio.

Secondo l'analizzatore di backend PSN PlayStation Game Size, la versione 1.001.000 di Stellar Blade peserà 30,448 GB, per l'esattezza.

Le versioni non statunitensi del gioco - inclusa quella europea, e quindi italiana - potrebbero pesare di più a causa dei pacchetti di localizzazione per più lingue.

Potrebbe anche essere previsto un aggiornamento al day-one, se il numero di versione citato è indicativo.

Shift Up ha dichiarato di avere in cantiere aggiornamenti post-lancio, ma non sappiamo ancora cosa comporti il primo aggiornamento. Stellar Blade sarà in ogni caso disponibile per il pre-caricamento il 19 aprile, alla mezzanotte ora locale.

Per quanto riguarda l'elenco dei Trofei di Stellar Blade, i ragazzi di PowerPyx sono riusciti a trovare un elenco che comprende un totale di 43 Trofei, compreso il Platino (ci sono tre Trofei d'Oro, 12 d'Argento e 27 di Bronzo).

Vi ricordiamo anche che il gioco sarà interamente doppiato in italiano, sia per quanto riguarda le voci che per i sottotitoli.

Nel nostro provato, vi abbiamo spiegato che Stellar Blade «sembra difettare in originalità, preso in mezzo tra una protagonista che richiama Bayonetta, un mondo di gioco che fa il verso a quello di Nier Automata ed un combat system che deve molto ai soulslike, eppure non manca di offrire scontri finemente cesellati, felice punto d'incontro tra la spettacolarità dei character action game e la difficoltà tipica delle opere ispirate a quelle del maestro Miyazaki.»