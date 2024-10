Quanto pesa Black Ops 6? Tantissimo, a quanto pare

Il nuovo Call of Duty: Black Ops 6 richiederà almeno 137 GB di spazio di archiviazione su Xbox, secondo quanto riportato sulla confezione di copie trapelate online.

Il gioco, in uscita il 25 ottobre (e che potete preordinare su Amazon), necessiterà dell'installazione di Call of Duty HQ per funzionare e di una connessione internet costante.

Advertisement

Nonostante le dimensioni del file siano considerevoli, Activision e Treyarch hanno suggerito che saranno ridotte rispetto ai titoli precedenti, come Modern Warfare 3.

Inoltre, come per i recenti capitoli della serie, dovrebbe essere possibile disinstallare parti del gioco non utilizzate per ottimizzare lo spazio occupato, come riportato anche da PureXbox.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

È importante notare che le stime riportate sulle confezioni non sono sempre precise al 100% e potrebbero variare al lancio.

Tuttavia, considerando che si tratta di un requisito "minimo", è probabile che le dimensioni effettive del gioco si aggireranno intorno a questa cifra.

Le copie trapelate non sono attualmente giocabili, poiché Activision ha bloccato l'accesso al gioco che richiede una connessione internet costante. Questo impedisce ai possessori delle copie anticipate di giocare prima della data di uscita ufficiale.

La dimensione considerevole del file di installazione potrebbe ad ogni modi rappresentare una sfida per molti giocatori, soprattutto per coloro che hanno console con spazio di archiviazione limitato.

Gli utenti potrebbero dover liberare spazio sui loro dispositivi o considerare l'acquisto di unità di archiviazione aggiuntive per accomodare il gioco.

Mentre i fan della serie attendono quindi il rilascio di Black Ops 6, un trailer rilasciato durante la giornata di ieri ci ha messo in mostra il ritorno di un grande personaggio della nostra TV, ossia... il Signor Giancarlo.

Infine, alcune settimane fa abbiamo provato la beta di Black Ops 6 ma le cose non sono purtroppo andate proprio come speravamo: leggi il resoconto della prova in questione.