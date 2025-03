Quando esce Split Fiction? Ecco gli orari di sblocco

Gli Hazelight Studios di Josef Fares stanno tornando, e tra pochissimo sarà possibile giocare finalmente Split Fiction.

Il promettente, nuovo titolo dello studio sarà ancora una volta incentrato sul multiplayer, con una narrativa importante e situazioni di gameplay sempre più stravaganti. E sarà un videogioco completo senza microtransazioni aggiuntive per altro, come ha confermato lo stesso team in una recente intervista.

Split Fiction sarà disponibile globalmente il 6 marzo con un lancio simultaneo in tutto il mondo. Ciò significa che tutti i giocatori potranno iniziare la loro avventura sci-fi e fantasy nello stesso momento, indipendentemente dal fuso orario.

Se non vedere l'ora di intraprendere l'avventura in compagnia di qualcuno di fidati con cui scoprire le soluzioni adottate da Josef Fares e dal suo team, ecco quando verrà sbloccato Split Fiction in tutto il mondo:

Los Angeles: 6 marzo, ore 08:00 PST

Toronto / New York: 6 marzo, ore 11:00 EST

Città del Messico: 6 marzo, ore 10:00 CST

Brasilia: 6 marzo, ore 13:00 BRT

Londra: 6 marzo, ore 16:00 GMT

Madrid: 6 marzo, ore 17:00 CET

Johannesburg: 6 marzo, ore 18:00 SAST

Nairobi: 6 marzo, ore 19:00 EAT

Kuala Lumpur / Pechino: 7 marzo, ore 00:00 CST

Seoul / Tokyo: 7 marzo, ore 01:00 KST/JST

Sydney: 7 marzo, ore 03:00 AEDT

Il nostro orario è quello di Madrid, ovviamente, e questo significa che Split Fiction sarà attivo dal 6 marzo alle 17:00.

Nel blog di Electronic Arts non viene specificato se e quando sarà possibile effettuare il pre-load del gioco in anticipo, ma ci aspettiamo novità in questo senso nelle prossime ore.

Se state pensando di giocarlo su PC, il team di sviluppo ha pubblicato anche i requisiti minimi e raccomandati, insieme a una buona notizia: Split Fiction sarà Verificato anche su Steam Deck.