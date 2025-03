Split Fiction: requisiti PC ufficiali e come girerà su Steam Deck

Il panorama dei videogiochi cooperativi sta per arricchirsi con una nuova avventura firmata Hazelight Studios – che ormai da diversi anni si è affermata come la compagnia regina dei titoli in co-op. Split Fiction arriverà infatti il prossimo 6 marzo, promettendo di raccogliere il testimone del premiatissimo It Takes Two e sposando ancora una volta la politica per cui ci giocate in due con una copia sola.

Ad accompagnarci verso il lancio è ora il reveal di quelli che sono i requisiti minimi e consigliati per giocare sul vostro PC, con anche una bella conferma: il gioco è già Verificato per Steam Deck.

Split Fiction Verificato per Steam Deck

Una delle notizie più interessanti per gli utenti PC riguarda l'integrazione con Steam Deck. Split Fiction sarà infatti ufficialmente Verificato per Steam Deck, il che significa che potrete comodamente giocarci sul vostro PC handheld, o cominciare sul desktop, caricare il salvataggio sul cloud di Steam e proseguire su Deck.

A tal proposito, viene precisato che nessuna applicazione aggiuntiva sarà necessaria per avviare il gioco, a differenza di altri titoli EA che richiedono launcher dedicati.

L'esperienza sarà fluida anche per quanto riguarda la connessione con gli amici: il sistema di inviti funzionerà direttamente attraverso la lista amici di Steam, consentendo di iniziare rapidamente le sessioni cooperative. Solo in caso di cross-play con console come Xbox o PlayStation sarà necessario creare un account EA gratuito.

Mossa saggia, ci sentiamo di dire, considerando che i tentativi di altri publisher (come ad esempio PlayStation) di forzare altri account sulle loro release su Steam non ha esattamente creato entusiasmo nei giocatori.

Split Fiction requisiti minimi e consigliati

Secondo quanto precisato da EA in un post sul blog ufficiale, gli sviluppatori hanno lavorato intensamente sull'ottimizzazione del gioco, effettuando innumerevoli test di compatibilità e prestazioni.

Il loro lavoro ha portato alla pubblicazione dei seguenti requisiti per giocare sul vostro PC.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10/11 a 64 bit

Processore: Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 2600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 - 4GB o AMD Radeon RX 470 - 4GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 85 GB di spazio disponibile

Risoluzione: 1920x1080 (1080p) nativa

FPS: 30

Preset grafico: Basso

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10/11 a 64 bit

Processore: Intel Core i7-11700K o AMD Ryzen 7 5800X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 3070 - 8GB o AMD Radeon 6700 XT - 12GB

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 85 GB di spazio disponibile

Risoluzione: 2560x1440 (2K) nativa

FPS: 60

Preset grafico: Alto

Gli appassionati del gaming in ultrawide saranno anche felici di sapere che Split Fiction supporterà nativamente i formati 21:9 e 32:9, permettendovi di giocare sfruttando appieno i vostri monitor.

Per quanto riguarda le console, leggiamo che il titolo è stato ottimizzato per garantire 60 fps sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X/S. Per farlo, le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X sfrutteranno una risoluzione dinamica 4K, mentre la versione Xbox Series S girerà a 1080p.

Opzioni di accessibilità

Hazelight ha posto particolare attenzione all'accessibilità, come nelle linee che EA sta seguendo con grande attenzione da qualche tempo.

Apprendiamo quindi che in Split Fiction sono presenti numerose opzioni per rendere il gioco fruibile da un pubblico più ampio possibile. Tra queste figurano sottotitoli personalizzabili, mirino persistente, modificatori di danno e la possibilità di semplificare gli input complessi, sostituendo sequenze di pulsanti rapide con comandi più accessibili.

Il gioco offre anche la possibilità di saltare checkpoint particolarmente difficili, controlli completamente rimappabili e sensibilità della telecamera regolabile. Lo scopo di Hazelight è insomma quello di rendere il gioco più accessibile a chi dovesse incontrare difficoltà che niente hanno a che vedere con il design o il livello di sfida, esaltando un concetto che non è mai troppo ribadito: se tutti possono giocare, allora vinciamo tutti.

Split Fiction arriverà su PC e console il prossimo 6 marzo. Se siete interessati, potete già prenotarlo su Amazon.