Quando esce Skull and Bones su Steam? Abbiamo una data

Le cose per Skull and Bones non sono andate proprio come Ubisoft si sarebbe aspettata quando decise di avviare il progetto, nato come costola di Assassin's Creed IV: Black Flag.

Nonostante la gestazione lunghissima, qualche mese fa questo MMO a tema pirati è arrivato sul mercato, ma non su Steam.

Advertisement

Lanciato su PS5, Xbox Series X|S e su PC tramite Ubisoft Connect ed Epic Games Store, il gioco aveva momentaneamente saltato il catalogo digitale di Valve – ma presto arriverà anche lì.

Quando esce Skull and Bones su Steam?

L'appuntamento è stato fissato dall'account Twitter ufficiale del gioco e l'attesa non sarà poi così lunga: potrete giocare Skull and Bones su Steam dal 22 agosto prossimo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Nel cinguettio leggiamo:

«Skull and Bones sta issando le vele su Steam il 22 agosto! Tenetevi pronti a navigare per spietati mari aperti, per affrontare brutali battaglie navali e costruire il vostro impero!».

Il gioco ha quindi ufficialmente una pagina Steam, dalla quale riprendiamo e vi ricordiamo i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel i7 4790 o AMD Ryzen5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1060 6GB o AMD RX 570 8GB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione internet a banda larga

Memoria: 65 GB di spazio disponibile

Nella nostra recensione di Skull and Bones, Nicolò Bicego aveva evidenziato come alla base del gioco ci siano in effetti delle buone idee, ma immerse in un loop privo di mordente e di profondità, dove anche gli spunti interessanti delle battaglie navali rischiano di rimanere... in alto mare.

Vedremo comunque se questo arrivo su Steam permetterà, con quella pazienza che Ubisoft ha mostrato anche per For Honor, a Skull and Bones di ritagliarsi una nuova fetta di affezionati, fondamentale per mantenere in vita un gioco persistente come questo.