Ci gira Modern Warfare 3 sui vostri PC? Ecco i requisiti minimi e raccomandati

Il 10 novembre arriverà finalmente Call of Duty Modern Warfare 3 e, se state giocando su PC, è il momento di prepararsi a consultare come sempre i requisiti minimi e raccomandati per giocare su PC.

Nelle scorse ore ci eravamo preparati a capire quanto spazio fosse necessario fare all'interno degli hard drive, ed è davvero imponente.

Advertisement

Per essere chiari, il file da 140 GB è per l'hub di Call of Duty e vi servirà per accedere alla campagna. L'hub da solo è di "appena" 89 GB, ma la campagna è divisa in due parti: 18 GB e 32 GB rispettivamente, quindi la cifra sale.

Ora, tramite un post sul blog ufficiale di Call of Duty, sappiamo quali sono esattamente i requisiti minimi e raccomandati necessari per Modern Warfare 3 su PC.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (ultimo aggiornamento)

CPU: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB

Cache risorse Hi-Rez: fino a 32 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470

Memoria video: 2 GB

Spazio di archiviazione: SSD con 149 GB di spazio disponibile (78 GB se COD HQ e Warzone sono già installati)

Requisiti raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (ultimo aggiornamento) o Windows 11 a 64 bit (ultimo aggiornamento)

CPU: Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 16 GB

Cache risorse Hi-Rez: fino a 32 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT

Memoria video: 8 GB

Spazio di archiviazione: SSD con 149 GB di spazio disponibile (78 GB se COD HQ e Warzone sono già installati)

Specifiche competitive/Ultra 4K

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (ultimo aggiornamento) o Windows 11 a 64 bit (ultimo aggiornamento)

CPU: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 16 GB

Cache risorse Hi-Rez: fino a 64 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 o AMD Radeon RX 6800XT

Memoria video: 10 GB

Spazio di archiviazione: SSD con 149 GB di spazio disponibile (78 GB se COD HQ e Warzone sono già installati)

Obbligatorio per tutte le specifiche

Rete: connessione Internet a banda larga

Scheda audio: compatibile con DirectX

Driver consigliati per NVIDIA/AMD

NVIDIA: 537,58

AMD: 23.10.2

Di recente abbiamo messo le mani su Modern Warfare 3 provando per la prima volta le novità offerte dalla produzione. Potete recuperare la nostra analisi a questo indirizzo, in cui vi avevamo detto che «il gioco è incredibilmente simile all'edizione dello scorso anno e, sebbene la mancanza di novità non sia certamente inusuale per il franchise, stavolta l'impressione è molto più forte, forse anche per via della nascita del progetto, inizialmente concepito come "semplice" espansione di MW 2.»

E per chi gioca tranquillamente su console senza doversi preoccupare di driver, CPU e GPU, sappiate che Call of Duty Modern Warfare 3 è già disponibile in preordine su Amazon al miglior prezzo per console.