Quali sono stati i peggiori giochi del 2024? La classifica Metacritic

Il 2024 si chiude con un mix di successi memorabili e flop epocali. Se da un lato alcuni titoli hanno incantato il pubblico, dall’altro diversi giochi hanno lasciato un segno... ma per tutte le ragioni sbagliate.

Metacritic, il noto aggregatore di recensioni, ha stilato la sua lista annuale dei giochi con i punteggi più bassi, mettendo in fila i titoli che avrebbero probabilmente dovuto restare nel cassetto (via GameRant).

Per creare questa classifica, Metacritic ha analizzato le uscite in Nord America con almeno quattro recensioni, scegliendo per i titoli multipiattaforma la versione con il punteggio più basso.

Ecco i 10 giochi con i voti più bassi del 2024:

Utopia City (PC) – Punteggio: 23 Devil May Cry: Peak of Combat (Mobile) – Punteggio: 41 HappyFunland (PSVR2) – Punteggio: 41 Food Truck Simulator (Xbox One) – Punteggio: 43 Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS5) – Punteggio: 44 Stranger Things VR (Meta Quest) – Punteggio: 44 Transformers: Galactic Trials (PS5) – Punteggio: 45 PO’ed: Definitive Edition (PC) – Punteggio: 46 Looney Tunes: Wacky World of Sports (PS5) – Punteggio: 47 Metal Slug Attack Reloaded (Switch) – Punteggio: 48

Anche i grandi nomi possono inciampare. Quest’anno titoli legati a franchise celebri come Devil May Cry, Jujutsu Kaisen e Stranger Things hanno deluso le aspettative.

Rilasciare giochi mediocri sfruttando il richiamo di un nome noto non è una strategia vincente, e i fan non perdonano.

C’è almeno una piccola consolazione: la lista di quest’anno è leggermente meno disastrosa rispetto a quella del 2023. Solo un gioco ha ottenuto un punteggio sotto il 40, contro i tre dell’anno scorso.

Tuttavia, è probabile che alcuni titoli ancor peggiori non siano stati presi in considerazione a causa del numero limitato di recensioni.

Il 2025 sarà l’anno del riscatto? Difficile dirlo, ma se c’è una cosa certa, è che i giocatori si aspettano di meglio. E questi titoli restano un monito su cosa evitare per conquistare il cuore (e il portafoglio) del pubblico.

