I giochi con la miglior grafica dell'anno? Ecco la top 10 di Digital Foundry

Ai videogiocatori piace sempre sentir parlare di grafica – anzi, a volte gli piace perfino un po' troppo, al punto che ci sono produzioni che finiscono per concentrarsi più sull'effetto wow del comparto grafico che non sull'interazione.

A parte questo, però, se le analisi grafiche e tecniche sono il vostro pane quotidiano, sarete felici di sapere che gli esperti di Digital Foundry hanno pubblicato la loro top 10 dei giochi con la miglior grafica del 2024, premiando quelli che si sono fatti notare per i risultati raggiunti.

La top 10, proposta in questo video sul loro canale, non premia ovviamente solo il puro colpo d'occhio, o magari l'espressività delle animazioni: tiene anche conto del mondo di gioco messo in scena, di quanto sia complicato, dei sistemi che il gioco gestisce insieme mentre regge il comparto grafico che viene premiato.

Alla luce di tutto questo, la top 10 è stata la seguente.

I giochi con la miglior grafica del 2024 (by DigitalFoundry)

Indiana Jones e l'Antico Cerchio Senua's Saga: Hellblade II Star Wars Outlaws Black Myth Wukong Penny's Big Breakaway Astro Bot Silent Hill 2 Remake Dragon Age: The Veilguard Riven Remake Dragon's Dogma 2

Ci sono state molte riflessioni per la prima posizione: se avessero dovuto considerare solo il fotorealismo, gli esperti hanno sottolineato che avrebbero premiato Hellblade II.

Tuttavia, a spuntarla è stato Indiana Jones e l'Antico Cerchio (lo trovate su Amazon) perché non solo ha un ottimo comparto grafico, ma è anche un'esperienza più aperta, meno raccolta: nel viaggio di Senua, molto lineare, è ovviamente più semplice tenere un altissimo dettaglio grafico – cosa che invece non era banale negli scenari più vari e più aperti del titolo di MachineGames.

A chiudere il podio è stato invece Star Wars Outlaws che, al di là della componente ludica e di cosa se ne pensi, Digital Foundry ha apprezzato proprio per la sua resa tecnica e per come ha reso realtà l'universo di Star Wars e i suoi pianeti.

Ci sono state anche delle menzioni speciali non entrate in top 10, che sono andate a S.T.A.L.K.E.R. 2, a Persona 3 Reload, a Metaphor: ReFantazio, a Tiny Glade, a Final Fantasy VII Rebirth, a Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind e a Nightdive Studios.