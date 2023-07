Qualcuno ha messo in vendita una PS5 speciale da $5mila

Nel periodo di scarsità delle scorte abbiamo visto delle PlayStation 5 vendute a prezzi a volte senza senso, ma non sono mai arrivate alla cifra della recente inserzione apparsa online.

La console PlayStation, che ora è facilmente acquistabile su Amazon, è stata infatti tra gli oggetti più richiesti soprattutto durante il lockdown per la pandemia di Covid-19.

Solo lo scorso anno, ricorderete, PS5 era stata venduta a prezzi esorbitanti anche tramite i canali ufficiali e non solo i bagarini.

I quali ora sono stati sconfitti definitivamente, anche se continuano a non mancare alcune console vendute a prezzi senza senso.

Si tratta se non altro di una console particolare, perché è un prototipo messo in vendita in Giappone.

Come riporta Wccftech, su Yahoo Auctions in Giappone lo storico prototipo della console a forma di V è stato messo in vendita per circa $5.500.

Al momento l'asta si è conclusa quindi non siamo in grado di sapere se, alla fine, qualcuno, alla fine sia riuscito a portarsi a casa questo pezzo unico ad una cifra altrettanto... unica.

Il pezzo in questione è per altro è ancora più vecchio del devkit che è stato mostrato online, prima dell'uscita del design finale di PlayStation 5.

Il suo design però è identico a quello che, poco prima del reveal della console, era apparso dalle foto trafugate da parte degli sviluppatori.

Rispetto all'epoca dei bagarini questo se non altro è un pezzo per puri collezionisti, mentre oggi si può comprare facilmente PlayStation 5 senza spendere queste cifre.

La dimostrazione è che le vendite della console Sony sono decollate negli ultimi tempi, mettendosi alle spalle per sempre il periodo di scarsità.

In Europa, in particolare, PlayStation 5 ha raggiunto anche un traguardo molto importante, il più grande mai raggiunto finora da un prodotto di Sony.