Qual è l'incantesimo di Baldur's Gate 3 preferito dai fan?

I giocatori di Baldur’s Gate 3 si sono riuniti in un appassionato thread su Reddit, condividendo i loro incantesimi preferiti.

Non sorprende che Spirit Guardians si sia guadagnato il primo posto, confermando ancora una volta il primato dei chierici come una delle classi più potenti, sia in Dungeons & Dragons che nel capolavoro targato Larian Studios (via The Gamer).

Spirit Guardians è un incantesimo di livello tre che i chierici apprendono al livello cinque. Circonda il lanciatore con spiriti che infliggono danni ai nemici vicini e rallentano i loro movimenti, trasformando il campo di battaglia in un’arena letale.

Per chi ha deciso di non cambiare la classe di Shadowheart, il chierico predefinito del gioco, questo incantesimo diventa un elemento chiave per superare alcune delle sfide più impegnative, come testimonia il commento più votato: “Quel sortilegio mi ha salvato diverse volte nell’Atto 2”.

Sebbene Spirit Guardians brilli in combattimento, ci sono altri incantesimi che i giocatori adorano per la loro versatilità.

Ad esempio c'è Counterspell: questo incantesimo di abjuration di livello tre è amatissimo dai maghi e dagli stregoni. Usato come reazione, può annullare l’effetto di un incantesimo nemico, rendendolo perfetto per contrastare avversari potenti come Raphael.

C'è poi Misty Step: un incantesimo di livello due che consente di teletrasportarsi in uno spazio libero visibile. È un’ancora di salvezza in battaglia: permette ai maghi circondati di mettersi in salvo o ai combattenti di raggiungere i nemici in posizioni altrimenti irraggiungibili.

Per chi cerca esperienze uniche al di là del combattimento, Speak With Animals è un incantesimo imperdibile. Questo incantesimo consente di interagire con gli animali, spesso rivelatori di segreti o semplicemente fonte di intrattenimento.

Se non avete mai parlato con Scratch, il cane del gioco, state perdendo uno dei momenti più teneri di Baldur’s Gate 3 (la guida ufficiale la trovate su Amazon).

Non possono mancare incantesimi iconici come Fireball, che trasforma gruppi di nemici in cenere, o Eldritch Blast, il preferito degli stregoni, simbolo di potenza e praticità.

La bellezza di Baldur’s Gate 3 (che vi ho spiegato nella mia recensione classica) sta proprio nella possibilità di personalizzare il vostro approccio al gioco, scegliendo tra una miriade di incantesimi con funzioni uniche. Ogni incantesimo riflette non solo uno stile di gioco, ma anche il carattere del giocatore che lo utilizza.