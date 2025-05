Qual è il miglior protagonista di GTA? I fan hanno deciso

Negli anni, la serie Grand Theft Auto ha visto una sfilza di protagonisti memorabili.

Dal folle Trevor Philips di GTA 5 (che trovate su Amazon) al carismatico Tommy Vercetti di Vice City.

Tuttavia, secondo la community, nessuno regge il confronto con Niko Bellic, protagonista di GTA 4, di cui proprio in queste ore si parla di un remaster/porting.

In numerosi sondaggi e discussioni online su Reddit e non solo, i fan hanno scelto proprio lui come il miglior protagonista dell’intera saga.

Il motivo? La sua umanità. Niko non è il classico antieroe cinico e amorale. È un immigrato dell’Europa dell’Est, reduce di guerra, segnato da un passato violento e tormentato che cerca, invano, di lasciarsi alle spalle.

Il suo viaggio in America è mosso dal desiderio di riscatto, di trovare una nuova vita, magari un po’ di pace. Ma il cosiddetto "American Dream", almeno nel mondo cupo e realistico di GTA 4, si rivela un’illusione amara.

Molti fan sottolineano come Niko abbia mostrato più volte segni di moralità e compassione: aiuta persone senza chiedere nulla in cambio, riflette su ogni scelta, soffre per le conseguenze delle sue azioni.

Un esempio emblematico è il momento in cui soccorre Ilyena, l’ex moglie del boss Faustin, liberandola dal suo nuovo compagno violento senza pretendere nulla in cambio.

Nonostante questa sensibilità, Niko è anche un combattente implacabile. Ex soldato, affronta missioni di vendetta con determinazione glaciale. Uccide Vlad, affronta Faustin, sfida interi eserciti criminali con freddezza e lucidità. Una dualità che lo rende complesso, umano, e proprio per questo così amato.

Insomma, Niko Bellic è, a mio avviso, l’unico protagonista di GTA che sembra realmente intrappolato nella violenza, anziché trarne piacere. Non è un pazzo come Trevor, né un arrivista come Michael o CJ. È un uomo distrutto, che cerca redenzione in un mondo che non gliela concede.

In un franchise spesso sopra le righe, lui rappresenta il volto tragico del sogno americano. E forse, proprio per questo, resta ancora oggi il più credibile e indimenticabile, aspettando Jason e Lucia di GTA 6 ovviamente.