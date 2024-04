Qual è il livello di XP di Lucy nel finale di Fallout? I fan hanno la risposta

I fan della serie TV di Fallout stanno cercando di stimare il livello di esperienza che Lucy, la protagonista, potrebbe aver raggiunto alla fine della prima stagione dello show.

Del resto, la serie ispirata ai classici Bethesda è infatti molto fedele al videogioco.

Nella recensione della serie TV vi abbiamo raccontato approfonditamente che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Ora, mentre iniziano a fioccare le prime teorie sulla Stagione 2 dello show Prime Video, qualcuno si è chiesto quanta XP ha accumulato Lucy nel finale di stagione (via Eurogamer).

Attenzione, da ora sono presenti spoiler sulla serie TV di Fallout. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non proseguite.

Se Lucy salisse di livello come i personaggi dei videogiochi, quale sarebbe la sua XP alla fine della prima stagione? Questa è la domanda posta dall'utente di social media Fallout Films, sulla quale i fan hanno discusso.

All'inizio della serie, Lucy vive nel Vault 33 con il padre e il fratello. La ragazza un membro abbastanza attivo della comunità del Vault, partecipa all'insegnamento, allo sport e così via.

Naturalmente, Lucy è presto costretta a lasciare le comodità del Vault per entrare nel "mondo reale" della superficie.

Quando i predoni assediano il Vault 33 e portano via suo padre, Lucy parte per un viaggio che le cambierà la vita attraverso le terre desolate dell'America post-apocalittica.

Durante questo viaggio, incontra una serie di personaggi bizzarri, tra cui Ghoul, un robot per il prelievo di organi, una coppia di cannibali e altri ancora.

Tuttavia, nel corso degli otto episodi, Lucy non si rende protagonista di chissà quali scontri. Sì, la vediamo sparare ad alcuni scarafaggi di Maximus e compiere alcune uccisioni per pietà, ma in generale preferisce usare le parole piuttosto che le armi.

Mentre alcuni fan affermano che Lucy potrebbe essere dal livello 12 al 17, la maggior parte sembra ritenere che sia probabilmente inferiore a tale livello, e probabilmente sotto il livello 10.

Questo a causa del numero percepito di "missioni secondarie" che svolge, della mancanza di combattimenti («morirebbe se incontrasse robot mutanti o deathclaw», ha osservato un fan) e dei luoghi che scopre.

In generale, i fan hanno detto che Lucy sarebbe tra il quinto e il nono livello di esperienza.

«La serie TV di Fallout si basa presumibilmente sulle regole di Bethesda e quindi possiamo ragionevolmente supporre che il rapporto tra XP da combattimento e XP da missioni sia fortemente orientato verso il combattimento. Questo va contro la velocità di livellamento di Lucy», ha scritto l'utente X "Many A True Nerd".

L'utente ha suggerito che Lucy stesse utilizzando l'equivalente di una modalità Sopravvivenza, ma «dobbiamo presumere che la serie TV sia stata giocata a bassa difficoltà, il che non è coerente con le meccaniche di sopravvivenza», ha continuato Many A True Nerd.

«Anche tenendo conto dei bonus XP della modalità sopravvivenza, è difficile che abbia più di 4000-5000 XP in tutto il viaggio, con probabilmente altri 1000 per il completamento della missione principale. Questo la porterebbe al livello 8, e mi sembra di essere generoso».

