Quake 1 Remake era in lavorazione, ma è andata male

Un remake di Quake 1 era effettivamente in lavorazione presso id Software, e oggi abbiamo avuto il primo sguardo concreto a quello che avrebbe potuto essere uno dei ritorni più attesi dagli appassionati di FPS old-school.

A condividere i dettagli è stato Thao Le, 3D artist presso lo stesso studio, che ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una serie di screenshot ambientali legati al progetto.

Le immagini, realizzate con IdTech 5, mostrano un mix tra texture classiche di DOOM (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon) e asset originali creati da Le per reinterpretare in chiave moderna l’estetica oscura e aliena del Quake originale.

Secondo Le, il lavoro era suddiviso in due sezioni: la prima rappresenta una fusione disturbante tra pietra e macchinari antichi, in un’architettura che sfida la logica umana, con ingranaggi e catene in movimento per aumentare il dinamismo visivo.

La seconda si concentra su strutture misteriose sospese su pietra, con elementi fluttuanti che suggeriscono ambienti in costante mutazione durante il gameplay.

Uno degli obiettivi era anche quello di ridare vita a creature storiche del gioco, come lo Shambler, per esplorarne il senso di scala e presenza nel nuovo contesto visivo.

L’idea di un Quake 1 Remake non è nuova: già nel 2019 John Romero aveva rivelato, durante un AMA, che in passato il team aveva preso in considerazione il progetto, pur senza portarlo avanti concretamente.

A luglio 2024, il profilo LinkedIn di Megumi McGowan (Publishing Producer presso Bethesda) aveva indicato che id Software stava lavorando a più titoli, tra cui il già noto DOOM: The Dark Ages (che abbiamo recensito qui).

Uno di questi progetti non annunciati potrebbe essere proprio questo remake cancellato – o magari messo in pausa in attesa di tempi migliori.

L’idea di vedere Quake 1 con grafica moderna e ambienti dinamici da incubo è un sogno per molti fan degli FPS storici. Speriamo che questi asset riaccendano l’interesse di Bethesda e id Software: il ritorno dell’Oscurità potrebbe essere solo rimandato.

Ad ogni modo, qui trovate la mia recensione del remaster di Quake uscito qualche anno fa.