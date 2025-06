Sebbene sia ovviamente ancora presto per fare annunci ufficiali di alcun tipo, Sony ha ribadito ancora una volta di aver già iniziato a programmare quello che sarà il futuro delle sue console, che ovviamente vedranno al primo posto l'eventuale PS6.

Nel corso di un business meeting, il presidente e CEO Hideaki Nishino ha risposto ad alcune domande relative proprio al futuro di PlayStation, sottolineando che il business delle console continua a essere particolarmente forte e centrale per l'azienda (via VGC).

Nishino spiega infatti che ci sono ben 124 milioni di utenti attivi su PlayStation ogni mese, pur evidenziando che una buona parte di questi giocatori continua a utilizzare attivamente PS4.

Un fattore che dovrà necessariamente essere tenuto in considerazione, mentre si inizia già a preparare il terreno per l'esordio di PS6:

«Adesso abbiamo un ampio ecosistema di giocatori altamente coinvolti su entrambe le generazioni PlayStation 4 e PlayStation 5. Di conseguenza, ovviamente c'è un enorme interesse per quella che sarà la strategia per le console di prossima generazione. Anche se al momento non possiamo condividere ulteriori dettagli, il futuro della piattaforma è al primo posto nelle nostre menti. Siamo impegnati ad esplorare nuove strade migliorate per coinvolgere i giocatori con i nostri contenuti e servizi».

Prevedibilmente Nishino non è voluto entrare nel dettaglio su quelle che saranno le novità di PS6, ma ci confermano ancora una volta che Sony sta già pensando a quella che dovrà essere la console che raccoglierà l'eredità di PS5 Pro (che trovate su Amazon).

Trovo sicuramente interessante l'ammissione che tanti giocatori hanno preferito tenersi strette le proprie PS4: un chiaro segnale di come la nuova generazione non sia ancora riuscita a conquistare tutti, fattore che non andrà sottovalutato durante la programmazione delle nuove generazioni.

Ricordiamo che era stato lo stesso Mark Cerny a lanciare i primi indizi per l'uscita di PS6, che avrebbe già una probabile finestra d'uscita: la nuova generazione potrebbe arrivare nel corso del 2028.

E chissà che la nuova console non possa essere accompagnata dal ritorno di una nuova console portatile di casa Sony: secondo alcune voci di corridoio, la nuova erede di PSP e PS Vita non dovrebbe essere troppo distante.