PS5, tornano i temi del 30esimo anniversario e tanto altro nel nuovo update

PS5 si aggiorna ancora una volta e, tra le tante novità, c'è anche un grande ritorno della nostalgia canaglia con i temi per la console dedicati al 30esimo anniversario di PlayStation.

Come spiegato nel blog ufficiale, l'esperienza degli utenti si arricchirà di nuove funzionalità pensate per rispondere alle esigenze degli utenti. Sony ha annunciato un aggiornamento di sistema in arrivo dal 24 aprile, con un'implementazione graduale a livello globale.

Le novità più attese riguardano il potenziamento dell'esperienza audio e il ritorno permanente delle interfacce grafiche ispirate alle console storiche.

La nuova funzionalità "Audio Focus" rappresenta un significativo passo avanti nell'accessibilità sonora, permettendo ai giocatori di personalizzare l'esperienza audio secondo le proprie esigenze. La funzionalità, accessibile tramite il menu Impostazioni o direttamente dal Control Center durante il gameplay, consente di scegliere tra quattro tipologie di preset sonori, ciascuno dedicato ad amplificare frequenze specifiche.

Gli utenti potranno selezionare "Boost Low Pitch" per enfatizzare i suoni a bassa frequenza come motori ruggenti o rumori di fondo, "Boost Voices" per dare priorità alle voci dei personaggi e alle chat vocali, "Boost High Pitch" per mettere in risalto suoni acuti come passi o rumori metallici, e "Boost Quiet Sounds" per amplificare i suoni a basso volume nell'intero spettro di frequenze.

È importante sottolineare che questa funzionalità sarà disponibile esclusivamente quando si utilizzano cuffie o auricolari collegati tramite USB o jack analogico, non supportando invece connessioni HDMI verso televisori, ricevitori AV o soundbar.

La seconda novità, quella che i fan PS5 aspettano probabilmente più di tutte, riguarda l'interfaccia utente. Durante le celebrazioni del 30° anniversario PlayStation, Sony aveva temporaneamente reso disponibili delle personalizzazioni nostalgiche per la UI di sistema, ispirate alle quattro console che hanno preceduto PS5: PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4.

Dopo averle rimosse, la risposta degli utenti è stata così entusiasta che l'azienda ha deciso di rendere permanente questa possibilità di personalizzazione.