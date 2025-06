Sony ha appena rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema per PS5 e PS5 Pro, disponibile da adesso per il download.

Il firmware 25.04-11.40.00 arriva senza alcun preavviso ed è dunque il primo aggiornamento disponibile a giugno, curiosamente nella stessa giornata in cui sarà disponibile l'evento State of Play.

Una coincidenza che faceva pensare a possibili novità importanti in vista: tuttavia, se già pregustavate l'arrivo di funzionalità inedite, devo purtroppo iniziare a smorzare il vostro entusiasmo.

Il changelog ufficiale, che trovate al seguente indirizzo, ha infatti segnalato come unica modifica soltanto il seguente passaggio:

«Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate».

Sembra dunque non esserci in vista alcuna reale nuova funzionalità di sistema: l'aggiornamento 25.04-11.40.00, di conseguenza, deve essere visto solo come una consueta patch di manutenzione per le console PS5 (che trovate in offerta su Amazon).

C'è da dire che è capitato spesso di vedere aggiornamenti che, pur non aggiungendo ufficialmente nulla di rilevante, abbiano poi implementato novità nascoste di sistema.

Al momento non sembrerebbe essere stata segnalata alcuna ulteriore funzionalità rilevante per PS5, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero emergere novità in tal senso.

Per il momento, posso solo consigliarvi come sempre di procedere il prima possibile con il download: dovrebbe avviarsi in automatico una volta collegate le vostre console a internet, ma potrete verificare anche manualmente la disponibilità degli aggiornamenti di sistema.