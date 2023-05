PS5, l'ultima patch ha risolto un bug con i giochi in retrocompatibilità

Stando alle scoperte della community nelle ultime ore, pare proprio che l'ultimo aggiornamento firmware di PS5 abbia introdotto un fix nascosto, legato ad un bug nella riproduzione di giochi in retrocompatibilità.

Molti utenti lamentavano infatti una risoluzione delle texture molto altalenante giocando Shadow of the Colossus su PS5 (lo trovate su Amazon), che sembrerebbero essersi ufficialmente risolti in seguito all'ultima patch di sistema.

Advertisement

Come riportato da Push Square, alcuni elementi del remake di Bluepoint apparivano spesso in bassa risoluzione se giocato su PS5: un problema che tendeva a comparire su molti titoli in retrocompatibilità, ma che in questo titolo erano particolarmente evidenti.

Il bug fix in questione sarebbe una delle classiche modifiche nascoste: Sony aveva infatti annunciato la patch come un semplice miglioramento della stabilità del sistema — provocando anche del comprensibile risentimento tra gli utenti.

Eppure, come potete vedere voi stessi negli screenshot comparativi allegati nel seguente post su Reddit, i miglioramenti alle texture di Shadow of the Colossus ora sono particolarmente evidenti: curiosamente, non si è trattato dunque di un update del gioco, ma di PS5 stessa.

È dunque altamente probabile che il remake sia soltanto uno di numerosi titoli che hanno potuto giovare dalle ultime modifiche apportate su PS5, ma allo stesso tempo era anche uno di quei prodotti in cui il bug era particolarmente evidente e frustrante per la giocabilità.

Insomma, per una volta la scritta «Migliorate le prestazioni e la stabilità del software di sistema» sembra aver portato davvero a giovamenti.

E forse la prossima volta gli utenti ci penseranno due volte prima di ridere di fronte a quello che potrebbe sembrare un "aggiornamento inutile". Per il momento non sono emerse ulteriori novità degne di nota, ma continueremo a seguire la vicenda e tenervi aggiornati sulle nostre pagine.

Restando in tema di giochi classici giocabili su PS5 in retrocompatibilità, vi ricordiamo che tra pochi giorni sarà ufficialmente rimossa la PlayStation Plus Collection: vi invitiamo a riscattare tutti i 19 giochi gratis finché siete ancora in tempo.