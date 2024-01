PS4 ha battuto anche Xbox Series X, incredibile ma vero

PlayStation 4, una console finita in soffitta a favore della sorella maggiore, ossia PS5, a quanto pare ha ancora parecchio da dire.

Sebbene giochi The Last of Us Part II Remastered (che potete prenotare su Amazon) arriverà solo su PlayStation 5, le uscite su PS4 hanno fatto registrare ottimi numeri, nonostante tutto.

Del resto, PS4 è ancora viva, visto che lo scorso anno nel Regno Unito le vendite della console last-gen di Sony sono aumentate rispetto al 2022.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, nel 2023 in Europa sono stati venduti più giochi PS4 che giochi Xbox Series X.

Questo secondo i dati di vendita di GSD (via GamesIndustry.biz), che riporta le vendite di supporti fisici nei principali mercati europei.

In totale, per tutto il 2023 sono stati venduti più giochi per PS4 di quanti ne siano stati venduti per console Xbox Series X nello stesso periodo.

Tuttavia, vale la pena sottolineare che PS4 ha registrato un calo delle vendite complessive di giochi in Europa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ossia nel 2022.

Ciò significa che nel 2023 sono stati venduti più giochi della Xbox Series X rispetto al 2022, ma le cifre totali non sono state comunque sufficienti a battere le vendite di giochi di PS4.

Ovviamente, il fatto di puntare su Xbox Game Pass spiegherebbe perché Xbox Series X ha venduto meno giochi di PS4.

Vale anche la pena sottolineare anche che, secondo i dati di GSD, solo il 34% dei nuovi giochi venduti in Europa l'anno scorso erano nuove uscite nel 2023. PS4 ha ovviamente un catalogo di giochi molto più ampio rispetto a Xbox Series X.

Non dovrebbe essere quindi una sorpresa che l'enorme base installata di PS4 rappresenti una quantità massiccia di queste vendite.

Nel corso della giornata di oggi, 18 gennaio, Xbox terrà una presentazione Developer_Direct, mostrando giochi come Avowed, Indiana Jones e altri ancora. Questo potrebbe significare che il numero totale di giochi Series X distribuiti nel corso dell'anno sarà sensibilmente maggiore rispetto al passato.

Tornando a PS4, Konami ha da poco ufficializzato la versione retail della compilation su Metal Gear Solid anche su PS4.

Senza contare anche che di tanto in tanto PS4 riceve ancora dei corposi update al firmware di sistema.