PS3 può davvero "rivivere" con PS5? Parrebbe di sì

La possibilità di giocare ai titoli PlayStation 3 nativamente su PlayStation 5 potrebbe diventare realtà, secondo quanto emerge da ricerche e prototipi in fase di sviluppo.

Vi ho già spiegato che la complessità dell'architettura Cell di PS3 (console che trovate ancora su Amazon) è stata considerata il principale ostacolo alla possibilità di portare i giochi di quella generazione sulle console moderne.

Vero anche che alcune settimane fa uno YouTuber sembrava aver portato alcune "prove" dell'emulazione fattibile abbastanza schiaccianti.

Ora, come riportato anche da Wccftech, il team di sviluppo Implicit Conversions, che si occupa delle versioni PlayStation Classics per PS5, ha pubblicato una roadmap sul proprio sito ufficiale in cui si menziona la prototipazione di un pacchetto di emulazione per PS3 integrato nell’engine Syrup, già utilizzato per altri porting di classici su PS5.

Tuttavia, l’etichetta "Dreaming About" lascia intendere che una soluzione concreta potrebbe essere ancora distante anni.

Ad oggi, i giochi PS3 disponibili su PlayStation 5 tramite l'abbonamento PS Plus Premium sono accessibili esclusivamente via cloud gaming.

Tuttavia, test recenti dimostrano che l'hardware di PS5 sarebbe pienamente capace di gestire l'emulazione nativa.

Un test condotto lo scorso mese utilizzando una scheda AMD BC-250, basata sul silicio di PlayStation 5, ha mostrato risultati promettenti.

Giochi come Gran Turismo 5 Prologue e Little Big Planet hanno girato senza difficoltà e con risoluzioni superiori a quelle native, sebbene con alcune limitazioni tecniche dovute a problemi di driver e memoria.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali su quando o se l’emulazione PS3 sarà implementata nativamente su PS5, questa prospettiva è sicuramente allettante per i fan dei giochi classici.

Se realizzata, permetterebbe a Sony di ampliare ulteriormente l'offerta di retrocompatibilità, un aspetto che molti utenti considerano cruciale per il valore complessivo della console.

Nel frattempo, possiamo continuare a godere dei giochi PS3 (console per cui Sony ha rischiato grosso) tramite il cloud di PS Plus Premium, che include una selezione di titoli iconici del passato.